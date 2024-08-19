الثلاثاء 20 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رافيتو ينجح في «المحاولة 49» بـ «السباق إلى دبي»

رافيتو ينجح في «المحاولة 49» بـ «السباق إلى دبي»
19 أغسطس 2024 12:30

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مركز أبوظبي العقاري يطلق أول مؤشر إيجاري سكني في الإمارة
الإمارات: معاً لإعادة فتح شرايين الإمداد الرئيسية داخل السودان


انتزع الفرنسي دافيد رافيتو، اللقب الأول، في جولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد فوزه ببطولة دي أند دي التشيك المفتوحة، وهي المرة الـ 49 التي يشارك فيها بالجولة التي تطوف العالم، برؤية إماراتية رائدة، لنشر وتطوير الرياضة، إذ يقام ختام الموسم في أبوظبي ودبي على التوالي خلال نوفمبر المقبل.
أنهى رافيتو البطولة برصيد 23 ضربة تحت المعدل، ليحصد اللقب، بعد طول انتظار في مسيرته الاحترافية، ويستفيد من التقدم 73 خطوة دفعة واحدة، ليصبح بالمركز 30، ضمن الترتيب العالمي لـ «السباق إلى دبي» من رولكس، بإجمالي 802 نقطة.
من جانبه، حقق السويدي جيسبر سفينسون المركز الثاني في بطولة التشيك المفتوحة، برصيد 19 ضربة تحت المعدل، ليعزز موقعه المتقدم في الترتيب العالمي لـ «السباق إلى دبي» هذا الموسم، بعدما انتقل إلى المركز الثالث بإجمالي 1679 نقطة.
ولا يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، يعتلي صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» بإجمالي 3236 نقطة، ويقترب من الاحتفاظ بلقب بطل الموسم للعام الثاني على التوالي، والوصول للتتويج السادس في مسيرته.
وتضم «روزنامة» جولة دي بي وورلد للجولف هذا الموسم 44 بطولة، في 24 دولة حول العالم، على أن يكون ختام الموسم الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بضيافة الإمارات، مع نظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في نوفمبر المقبل، مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً، في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

الإمارات
أبوظبي
التشيك
الجولف
آخر الأخبار
فياريال وأتليتيكو.. ماذا حدث في لا سيراميكا؟
الرياضة
فياريال وأتليتيكو.. ماذا حدث في لا سيراميكا؟
اليوم 11:30
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79
اليوم 11:22
فيضانات في الولايات المتحدة(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات "غير مسبوقة" في ولاية كونيتيكت الأميركية
اليوم 11:05
«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
الرياضة
«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
اليوم 11:03
عملات من فئة الدولار
اقتصاد
الدولار عند أدنى مستوى في‭7 ‬ أشهر
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©