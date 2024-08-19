رافيتو ينجح في «المحاولة 49» بـ «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)



انتزع الفرنسي دافيد رافيتو، اللقب الأول، في جولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد فوزه ببطولة دي أند دي التشيك المفتوحة، وهي المرة الـ 49 التي يشارك فيها بالجولة التي تطوف العالم، برؤية إماراتية رائدة، لنشر وتطوير الرياضة، إذ يقام ختام الموسم في أبوظبي ودبي على التوالي خلال نوفمبر المقبل.

أنهى رافيتو البطولة برصيد 23 ضربة تحت المعدل، ليحصد اللقب، بعد طول انتظار في مسيرته الاحترافية، ويستفيد من التقدم 73 خطوة دفعة واحدة، ليصبح بالمركز 30، ضمن الترتيب العالمي لـ «السباق إلى دبي» من رولكس، بإجمالي 802 نقطة.

من جانبه، حقق السويدي جيسبر سفينسون المركز الثاني في بطولة التشيك المفتوحة، برصيد 19 ضربة تحت المعدل، ليعزز موقعه المتقدم في الترتيب العالمي لـ «السباق إلى دبي» هذا الموسم، بعدما انتقل إلى المركز الثالث بإجمالي 1679 نقطة.

ولا يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، يعتلي صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» بإجمالي 3236 نقطة، ويقترب من الاحتفاظ بلقب بطل الموسم للعام الثاني على التوالي، والوصول للتتويج السادس في مسيرته.

وتضم «روزنامة» جولة دي بي وورلد للجولف هذا الموسم 44 بطولة، في 24 دولة حول العالم، على أن يكون ختام الموسم الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بضيافة الإمارات، مع نظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في نوفمبر المقبل، مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً، في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً.