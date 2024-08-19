الثلاثاء 20 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رازوفيتش يشيد بشجاعة كلباء قبل مباراة الوصل

رازوفيتش يشيد بشجاعة كلباء قبل مباراة الوصل
19 أغسطس 2024 13:20

فيصل النقبي (كلباء)

أخبار ذات صلة
زكي نسيبة يوقع على صندوق نقل «العين سات - 1»
«قضاء أبوظبي» توافق على تجديد قيد 4 خبراء


وضع الصربي فوك رازوفيتش مدرب كلباء خطة الإعداد للقاء الوصل يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، مستفيداً من اللقاء الأخير أمام العين، الذي اطمأن من خلاله على جاهزية بعض اللاعبين، وعلى رأسهم المهاجم الإيراني شهريار.
وقدم شهريار أداءً جيداً خلال المباراة، حيث أظهر قدراته التهديفية والقتالية على أرض الملعب، ما زاد من تفاؤل الجهاز الفني، بإمكانية الاعتماد عليه في لقاء الوصل منذ البداية. كما أظهرت القوة الهجومية لـ «النمور» تحسناً ملحوظاً أمام «الزعيم»، حيث نجح الفريق في صنع العديد من الفرص، مما يعزز من فرصة كلباء لهز شباك «الإمبراطور» في المباراة المقبلة في الدوري، ويعتمد الفريق على تكامل المجموعة وانضباطها التكتيكي، إلى جانب الروح القتالية العالية التي يتمتع بها اللاعبون، ويدرك رازوفيتش أهمية التحضير النفسي والبدني للاعبين، وستكون المباراة القادمة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات كلباء وطموحاته، في ظل المنافسة الشرسة هذا الموسم.
وقال رازوفيتش بعد نهاية اللقاء الذي انتهى لمصلحة العين 2-3 في ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي: إنه فخور بما قدمه اللاعبون في المباراة. 
وأضاف: واجهنا فريقاً قوياً مثل العين، ومع ذلك أظهرنا شجاعة كبيرة، وقدمنا أداءً هجومياً رائعاً، صحيح أننا لم نتمكن من الخروج بالنتيجة التي كنا نطمح إليها، إلا أن ما قدمناه على أرض الملعب يمنح الكثير من التفاؤل للمستقبل».
وعن خطته للمباريات القادمة، خاصة افتتاح الدوري، قال رازوفيتش: «الآن يجب أن نركز على بداية الدوري، ونعمل على تحسين بعض الجوانب التكتيكية، وتعزيز نقاط القوة التي ظهرت في مباراتنا الأخيرة، ولدينا فريق يمتلك إمكانيات كبيرة، ومع مزيد من العمل الجاد والتركيز، واثق بأننا سنكون مستعدين لمواجهة التحديات القادمة».
وختم رازوفيتش بالتأكيد على أهمية دعم الجماهير في المرحلة المقبلة، وقال: «دعم الجماهير سيكون حاسماً لنا في المباريات القادمة، ونتطلع إلى تقديم أداء يليق بتطلعاتهم، وأن نكون عند حُسن ظنهم مع بداية الدوري».

دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
مصرف أبوظبي الإسلامي
العين
الوصل
فوك رازوفيتش
آخر الأخبار
فياريال وأتليتيكو.. ماذا حدث في لا سيراميكا؟
الرياضة
فياريال وأتليتيكو.. ماذا حدث في لا سيراميكا؟
اليوم 11:30
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79
اليوم 11:22
فيضانات في الولايات المتحدة(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات "غير مسبوقة" في ولاية كونيتيكت الأميركية
اليوم 11:05
«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
الرياضة
«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
اليوم 11:03
عملات من فئة الدولار
اقتصاد
الدولار عند أدنى مستوى في‭7 ‬ أشهر
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©