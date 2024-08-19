رازوفيتش يشيد بشجاعة كلباء قبل مباراة الوصل

فيصل النقبي (كلباء)



وضع الصربي فوك رازوفيتش مدرب كلباء خطة الإعداد للقاء الوصل يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، مستفيداً من اللقاء الأخير أمام العين، الذي اطمأن من خلاله على جاهزية بعض اللاعبين، وعلى رأسهم المهاجم الإيراني شهريار.

وقدم شهريار أداءً جيداً خلال المباراة، حيث أظهر قدراته التهديفية والقتالية على أرض الملعب، ما زاد من تفاؤل الجهاز الفني، بإمكانية الاعتماد عليه في لقاء الوصل منذ البداية. كما أظهرت القوة الهجومية لـ «النمور» تحسناً ملحوظاً أمام «الزعيم»، حيث نجح الفريق في صنع العديد من الفرص، مما يعزز من فرصة كلباء لهز شباك «الإمبراطور» في المباراة المقبلة في الدوري، ويعتمد الفريق على تكامل المجموعة وانضباطها التكتيكي، إلى جانب الروح القتالية العالية التي يتمتع بها اللاعبون، ويدرك رازوفيتش أهمية التحضير النفسي والبدني للاعبين، وستكون المباراة القادمة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات كلباء وطموحاته، في ظل المنافسة الشرسة هذا الموسم.

وقال رازوفيتش بعد نهاية اللقاء الذي انتهى لمصلحة العين 2-3 في ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي: إنه فخور بما قدمه اللاعبون في المباراة.

وأضاف: واجهنا فريقاً قوياً مثل العين، ومع ذلك أظهرنا شجاعة كبيرة، وقدمنا أداءً هجومياً رائعاً، صحيح أننا لم نتمكن من الخروج بالنتيجة التي كنا نطمح إليها، إلا أن ما قدمناه على أرض الملعب يمنح الكثير من التفاؤل للمستقبل».

وعن خطته للمباريات القادمة، خاصة افتتاح الدوري، قال رازوفيتش: «الآن يجب أن نركز على بداية الدوري، ونعمل على تحسين بعض الجوانب التكتيكية، وتعزيز نقاط القوة التي ظهرت في مباراتنا الأخيرة، ولدينا فريق يمتلك إمكانيات كبيرة، ومع مزيد من العمل الجاد والتركيز، واثق بأننا سنكون مستعدين لمواجهة التحديات القادمة».

وختم رازوفيتش بالتأكيد على أهمية دعم الجماهير في المرحلة المقبلة، وقال: «دعم الجماهير سيكون حاسماً لنا في المباريات القادمة، ونتطلع إلى تقديم أداء يليق بتطلعاتهم، وأن نكون عند حُسن ظنهم مع بداية الدوري».