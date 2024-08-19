العين يتسلح بالمدرسة اللاتينية في موسم المنافسة قارياً وعالمياً



معتز الشامي (أبوظبي)



خرج العين بفوز مستحق على حساب كلباء 3-2، في ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ليظهر «الزعيم» بوجه أكثر قوة هجومية، بجانب التنوع التكتيكي، في مباراة التحضير لانطلاق «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يستضيف خورفكان، على استاد هزاع بن زايد، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى.

وبعيداً عن بدء المسابقات المحلية، أصبح من الواضح أن شركة الكرة بنادي العين، وضعت أهدافاً عريضة للموسم الحالي، أبرزها تجهيز «البنفسج» بقوام من العناصر القادرة على علاج سلبيات الموسم الماضي، والمنافسة محلياً وقارياً، واللعب على جميع الألقاب في الجبهات كافة.

يدخل العين موسماً مليئاً بالتحديات، بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا، وينافس في دوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى تأهله لكأس القارات، ومونديال الأندية الذي يقام في أميركا صيف 2025، بجانب العودة إلى المنافسة على 3 ألقاب محلية «الدوري، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة».

وتسلح «الزعيم» بالمدرسة اللاتينية للقيام بكل تلك المهام، ويضاف إليها الموهبة الشابة سنابريا القادم من لانوس الأرجنتيني، المنتظر أن يلتحق بالفريق، ولكنه ربما لا يشارك في أول مباراة للدوري، ليشكل إضافة فنية كبيرة، في ظل جاهزية ماتيوس بالاسيوس، وعودة سفيان رحيمي مع الجولة الثانية للدوري، والمهدي مبارك العائد من الإعارة لتقوية وسط الفريق.



ومع وجود الثلاثي المتألق سفيان رحيمي ولابا كودجو الذي استعاد حساسية التهديف، وكاكو العائد إلى هوايته في صناعة الأهداف، تعاقد العين مع «ثلاثي لاتيني»، هم الجناح الأيمن الباراجواياني ماتياس سيجوفيا لاعب بوتافاجو البرازيلي، ومن قبله البرازيلي مارلون سانتوس، قلب دفاع شاختار الأوكراني، ولاعب برشلونة السابق، بالإضافة إلى الجناح الأيسر الأرجنتيني ماتيو سانابريا «20 عاماً» لاعب لانوس، والذي ينضم خلال الساعات المقبلة إلى الفريق، إلى جانب وجود البرتغالي المخضرم فابيو كاردوسو قلب دفاع بورتو الذي انضم إلى «الزعيم» بالفعل.

واستطاع سيجوفيا أن يترك بصمته الأولى مع الزعيم أمام كلباء أول من أمس، بظهور أقنع به الجميع وأثبت أن لديه الكثير من القدرات المميزة، وفي انتظار الظهور الأول لكاردوسو، و«الموهبة الشابة» سنابريا.

من جانب آخر، خاض العين معركة قوية، من أجل الفوز بالثلاثي اللاتيني، خاصة «الجناحين» ماتيو سانابريا وماتياس سيجوفيا، لتعزيز القوة الهجومية، مع وجود سفيان رحيمي ولابا كودجو.

ويقترب سانابريا نجم منتخب الأرجنتين تحت 20 عاماً، من التوقيع على عقد مدته 4 سنوات حتى يونيو 2028، وكان النجم الشاب محط اهتمام عدد من الأندية في أميركا الجنوبية، وعلى رأسهم كورينثيانز، ويعد سانابريا سابع أفضل موهبة في العالم 2022، وقدم موسماً تاريخياً مع سنترال كوردوبا الأرجنتيني على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى لانوس في يونيو الماضي.

وفي صفقة ماتياس سيجوفيا «21 عاماً»، تفوق العين على برشلونة، في صفقة الجناح الأيمن الباراجواياني، وقام بضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع خيار الشراء، حيث وضع برشلونة سيجوفيا المعروف في بلاده باسم «سيجوفينيا» تحت أعين كشافيه منذ أغسطس 2023، بعد تتبع لمسيرته منذ مشاركته في كوبا أميركا تحت 20 عاماً، وفقاً لما نشرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، وانتظر «البارسا» لتطوره على المستوى الفني، وجاء العين ليقطع الطريق على «البارسا»، ويظفر بخدمات الموهبة الشابة لدعم هجومه في الموسم الجديد.

وقبل حسم صفقتي سانابريا وسيجوفيا، ضم العين، اللاعب البرازيلي مارلون سانتوس قلب دفاع شاختار صاحب الـ 28 عاماً، لدعم الجانب الخلفي، ويملك سانتوس سيرة ذاتية قوية، حيث لعب لفلومينينسي البرازيلي، وبرشلونة الإسباني، ونيس الفرنسي.