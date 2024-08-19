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الرياضة

ختام ورشة عمل مراقبي المباريات المستجدين

ختام ورشة عمل مراقبي المباريات المستجدين
19 أغسطس 2024 13:44

دبي (الاتحاد)

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اختتمت فعاليات ورشة عمل مراقبي المباريات المستجدين التي نظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي على مدار ثلاثة أيام في دبي، بمشاركة مجموعة واسعة من العناصر الوطنية، تناولت الورشة التي قدمها المحاضر الآسيوي المعتمد علي جبريل عدداً من المحاور، منها إدارة عمليات كرة القدم، وأدوار ومهام المراقب قبل وأثناء وبعد المباراة، والأمور التنظيمية المتعلقة بالمسابقات المحلية، إلى جانب التطبيقات العملية.
وتُعد هذه الورشة إحدى الورش التي يُنظمها اتحاد الكرة بهدف إعداد مراقبي مباريات محليين وتأهيلهم لتنظيم مباريات كرة القدم على المستويين المحلي والقاري.
 

الإمارات
دبي
اتحاد كرة القدم
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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