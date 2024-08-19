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الرياضة

150 مشاركاً في النسخة الأولى لـ «إكواثلون البطائح»

150 مشاركاً في النسخة الأولى لـ «إكواثلون البطائح»
19 أغسطس 2024 14:00


الشارقة (الاتحاد)

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حققت النسخة الأولى من إكواثلون البطائح نجاحاً كبيراً بمشاركة 150 رياضياً من الجنسين، نظم البطولة مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية وعدد من الجهات المتعاونة، وشهد حفل الختام وتتويج الفائزين الدكتور عماد مختار، المدير التنفيذي لنادي البطائح، ويوسف الحوسني، تنفيذي إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، وعلي بن بليشة، إداري فريق الدراجات بالنادي، وفيما يلي نتائج فئات البطولة:
سباق سوبر سبرينت للجري 150 م والسباحة 2.5 كلم للمواطنين: الأول سليمان الشحي، والثاني خالد الشامسي، والثالث سهيل الغفلي، وللمواطنات: كلثوم المازمي، وللفئة المفتوحة للرجال: الأول سيد المعماري، والثاني سينا اكباري، والثالث الكسندر بوتيستا، وللسيدات: الأولى ريبيكا سيلفا، والثانية كيرين بالارد، والثالثة جابريلا سانشيز. ولفرق الرجال: المركز الأول خالد المازمي وعامر البحري، والثاني لمحمد أحمد وأحمد الزيودي، والثالث لخليفة هاشم وخالد البدواوي،
في سباق جونيورسوبر سبرينت لفئة الصغار للأولاد: الأول سهيل الكتبي، والثاني علي سالم، والثالث تميم سلامة، وللبنات: الأولى منال الطفشة، والثانية الغلا الشحي، والثالثة دانفانثي كوتي، وللفرق: المركز الأول مايد مشامطة وآدم أحمد، والثاني لأحمد شبيب ويحيى أحمد.
 

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