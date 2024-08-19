«ذكريات جميلة» في جولة «الأخبار السارة» بكأس أبوظبي الإسلامي

مراد المصري (أبوظبي)



أسدل الستار على ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي شكل ضربة البداية الرسمية لموسم كرة القدم الإماراتية، وسط العديد من المشاهد والإحصائيات التي خطفت الأضواء خلال المباريات الست التي أقيمت على مدار يومين.

البداية جاءت مع مواصلة فواز عوانة قائد بني ياس، عطاء السنوات الطويلة في الملاعب الكروية، والذي أصبح صاحب أول هدف هذا الموسم في المسابقات الرسمية المحلية، بعدما سجل الهدف الأول لـ «السماوي» ليمهد الطريق لاحقاً أمام تفوقه على دبا الحصن 4-2.

وعاد عوانة للتسجيل في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد غياب استمر لـ 4000 يوم، منذ هدفه في مرمى العين سبتمبر 2013.

وتميزت المواجهة بالانطلاقة السريعة بعدما شهدت تسجيل أربعة أهداف في أول 20 دقيقة، لتكون أول مباراة تشهد هذه الحالة في البطولة منذ نهائي 2015 بين النصر والشارقة.

وفي لقاء العروبة والنصر، تمكن الوافد الجديد من دوري الدرجة الأولى من الحفاظ على نظافة شباكه أمام «العميد» طوال الدقائق الـ 90، ليعلن عن وصوله بهدف ترك بصمة في الأضواء هذا الموسم، علماً أن هذا اللقاء الوحيد بين المباريات الخمس الذي عرف نتيجة التعادل، ولم يشهد تسجيل أي هدف من الفريقين.

وأثبت الشارقة أنه قادر على اللعب بنفس أطول هذا الموسم، بعدما سجل هدف الفوز في توقيت متأخر بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وأثبت عثمان كامارا صاحب الهدف أنه متخصص في هذه المسابقة بنسبة تسجيل أهداف تبلغ 71%، بعدما سجل 10 أهداف في 14 مباراة.

وأعاد رامون ميريز ذكريات جميلة للجزيرة بعدما افتتح له التسجيل في الفوز على البطائح 3-1، ليصبح ثاني أرجنتيني يسجل في هذه المسابقة مع «فخر أبوظبي» منذ ماتياس ديلجادو صاحب المسيرة الحافلة في صفوف الفريق سابقاً.

وعرفت نفس المواجهة رغم خسارة «الراقي» استمرار أناتول بيرترند من حيث توقف الموسم الماضي، وهو الذي سجل هدف فريقه الوحيد، ليكون قد سجل 3 أهداف وصنع هدفاً في آخر 6 مباريات بالدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ونجح العين في الفوز على كلباء في لقاء حمل أنباء سارة مع عودة لابا كودجو للتسجيل في هذه المسابقة بعد غيابٍ استمر لـ837 يوماً، منذ هدفه في مرمى شباب الأهلي في نهائي عام 2022، كما استهل سيكو بابا مشواره بقميص «الزعيم» بتسجيل هدف ليؤكد أنه قادم بقوة لصفوف الفريق هذا الموسم.

وتفوق شباب الأهلي على عجمان بثنائية سجلها سردار أزمون، الذي يبدو أنه حجز موقعه في قيادة خط هجوم الفريق هذا الموسم، وهو القادم بطموحات كبيرة بعد مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية.

يذكر أن الجولة شهدت بالمجمل تسجيل 18 هدفاً في 6 مباريات، بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة، مما يؤكد أن الشهية التهديفية مفتوحة لفرقنا في هذا الموسم.