«النسخة 15» من «ترايثلون ياس» 8 فبراير



أبوظبي (الاتحاد)



تحدد 8 فبراير المقبل، موعداً لإقامة «النسخة 15» من سباق الترايثلون الذي تنظمه شركة «إثارة»، على حلبة مرسى ياس، وتم فتح باب التسجيل المسبق للمشاركين، لضمان الحجز المبكر.

وتستعد حلبة مرسى ياس، التي تجسد روح الرياضة، لاستضافة النسخة القادمة في عام 2025، بعدما سجلت أعلى عدد من المشاركين على الإطلاق في نسخة هذا العام، والتي شهدت انضمام أكثر من 1400 متسابق ضمن 11 فئة.

وسجل الحدث المجتمعي الذي يقام في أبوظبي أكثر من 15000 مشارك منذ انطلاقته، وتنوعت قائمة المسجلين من المشاركين للمرة الأولى وصولاً إلى الرياضيين المتمرسين، ليجمع ترايثلون ياس مجتمع الصحة واللياقة البدنية في الإمارات على مدار يوم كامل من التحديات البدنية المتنوعة.

وتواصل شركة «إثارة» مهمتها في كونها الأساس الذي يقدم الدعم لهواة ومحبي فعاليات اللياقة البدنية في الدولة، مع تقديم برنامج «تدرب في ياس» المجاني في حلبة مرسى ياس والمتاح على مدار العام للجميع لممارسة رياضة الجري أو المشي أو ركوب الدراجات على المسار الشهير.

وتوفر هذه الفعاليات الفرصة المثالية للراغبين في الانضمام إلى سباق ترايثلون ياس قبل استضافة «النسخة 15» من الحدث المرتقب في 2025.

وبهدف تمكين متسابقي الترايثلون الصغار وتحفيز أبطال المستقبل على المشاركة، شهدت الفئات العمرية الصغيرة ضمن سباق ترايثلون ياس، ومن ضمنها ترايثلون الصغار، زيادة في المشاركة على مر السنين، حيث استضافت النسخة التاريخية لعام 2024 أكثر من 270 مشاركاً تبلغ أعمارهم 14 عاماً أو أقل.

وبفضل التنوع في المنافسات من السباحة والجري إلى التزلج على العجلات، فإن ترايثلون ياس يقدم فرصة فريدة للمشاركين من جميع الأعمار والقدرات لتحقيق أهداف اللياقة البدنية الشخصية الخاصة بهم ضمن حدث فريد ومتميز.