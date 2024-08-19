سترلينج في «مرمى النيران» بعد «البيان»



لندن (د ب أ)



تحوم الشكوك حول مستقبل رحيم سترلينج مع تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بعدما قال إنزو ماريسكا، مدرب الفريق الجديد، إنه ينوي توضيح موقف الجناح الإنجليزي في الأيام المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن سترلينج لم يتواجد في قائمة الفريق في مباراة مانشستر سيتي، التي خسرها الفريق بثنائية، وأصدر ممثلو اللاعب بياناً يتساءلون فيه عن أسباب القرار، في خطوة لم تسر بشكل إيجابي مع لاعبين سابقين.

وقال ماريسكا بعدها: «كل ما يمكنني قوله إنه كان قراراً فنياً، في الأيام المقبلة سنرى الوضع وسنوضحه».

وأضاف: «في هذه اللحظة فإن كل اللاعبين، هم لاعبون بتشيلسي، إذا كانوا سيستمرون مع الفريق، سنحاول استخدامهم».

وقال: «أريد رحيم سترلينج، ولكنني أريد كل اللاعبين الذين نملكهم، ولكن ليس هناك مكان للجميع، لذلك بالنسبة لبعضهم، يتعين عليهم الرحيل».

وانضم سترلينج لتشيلسي في 2022، قادماً من مانشستر سيتي، وشارك في 81 مباراة، وسجل 19 هدفاً.

ولكن ربما يكون سترلينج « 29 عاماً» الضحية التالية في فريق تشيلسي، الذي يعج باللاعبين، حيث يتكون حالياً من 42 لاعباً.

ولكن، قوبل البيان الصادر من ممثلي سترلينج، والذي صدر قبل انطلاق المباراة، ودعا للحصول على المزيد من التوضيح بشأن مستقبله، بانتقادات شديدة.

وقال ميكا ريتشاردز، لاعب مانشستر سيتي السابق والناقد الرياضي بشبكة «سكاي سبورتس»: «تم استبعادنا كلنا، ألم يحدث هذا؟».

وأضاف: «كلنا أردنا إصدار بيانات، رحيم وفريقه يعرفون ما يفعلونه، هم يحاولون صنع ضوضاء، وما يحدث مع تشيلسي، هو أن هناك الكثير من الضوضاء حول النادي بالفعل، الكل يتحدث عن اللاعبين، الكل يتحدث عن هل بإمكاننا تخمين التشكيل الأساسي؟.

وقال: «إصدار هذا البيان قبل المباراة لم يكن جيداً، هذا لن يساعد زملائك، ولن يساعد قضيتك في العودة للفريق».

وأضاف جيمي ريدناب، لاعب ليفربول ومنتخب إنجلترا الأسبق: «لم يكن عظيماً منذ انضمامه لتشيلسي، ودخل المباريات، ولم يكن جيداً بما يكفي، ولذلك إذا رفض المدرب الدفع بك، يجب أن تتأقلم مع هذا، لا تدع وكلائك يفعلون ذلك، خاصة في يوم المباراة، أعتقد أن هذا هراء».