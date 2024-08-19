نصيحة بيلينجهام لهجوم «الريال» تذهب أدراج الرياح!

أنور إبراهيم (القاهرة)



رصدت كاميرا شبكة موفي ستار نقاشاً رباعياً، بين النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، وثلاثي الخط الهجومي، الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيليين فينيسيوس جونيور، ورودريجو جوس نجوم ريال مدريد، فيما بين شوطي مباراتهم أمام ريال مايوركا، في الجولة الأولى للدوري الإسباني، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1-1.

ولعب النجم الإنجليزي دور المدير الفني، إذ بدأ الحوار معهم، بتوجيه بعض الملاحظات إلى زملائه الثلاثة، حثهم فيها على ضرورة إتقان إنهاء الهجمات، حتى لا يتعرض دفاع الفريق للعقاب، من خلال الهجمات المرتدة للمنافس، كما نصحهم بضرورة إيجاد المساحات بتبادل مراكزهم حتى يمكنهم هز شباك مايوركا.

ونقلت موفي ستار قول بيلينجهام بالحرف الواحد: انتم ثلاثة مهاجمين، لابد من أن تنهوا الهجمات جيداً، حتى لا يتعرض دفاعنا لأعباء كبيرة وضغط شديد.

وبدا مبابي متفقاً مع ما يقوله بيلينجهام، إذ قال: هذا نفس ما أقوله، يجب علينا أن نحسن إنهاء الهجمات.

وكرر بيلينجهام كلمة حاولوا ثلاث مرات، مضيفاً: أوجدوا المساحات التي تسمح لكم بالتسديد على المرمى وصناعة الأهداف وتسجيلها.

وقبل هذا النقاش الرباعي، رصدت كاميرات التليفزيون الإسباني نقاشاً جانبياً بين فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، حول تمركز كل منهما في الملعب، وضرورة تبادل المراكز فيما بينهما، لزيادة صعوبة الأمر على مدافعي مايوركا.

وقال فينيسيوس: عندما نقوم بتغيير مركزينا، سيكون من الصعب على مدافعي مايوركا أن يتوقعوا أين سيكون مكان كل منا، وفي هذه الحالة يمكننا تمرير الكرة بسرعة إلى أحد الزملاء في الجانب الآخر.

وذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، أن بيلينجهام كان على حق فيما قاله، وإن ثلاثي الهجوم المدريدي لم يحدث بينهم التفاهم الكامل الذي من الممكن أن يسفر عن فرص أو أهداف.

وأضافت أن هذا النقاش الرباعي لم يمنع مايوركا من تسجيل هدف التعادل، برأسية رائعة من نجمها فيدات موريكي في الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني، في حراسة كل مدافعي مدريد، وذهبت نصيحة بيلينجهام لثلاثي الهجوم أدراج الرياح.