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الرياضة

السجن 11 عاماً لنائب رئيس اتحاد الكرة في الصين

السجن 11 عاماً لنائب رئيس اتحاد الكرة في الصين
19 أغسطس 2024 14:47

 
بكين (أ ف ب)

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أصدرت محكمة صينية حكماً بالسجن لمدة 11 عاماً على النائب السابق لرئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم، بتهمة قبول رشى.
وأعلنت محكمة في مقاطعة هوبي أنها أدانت لي يو يي النائب السابق لرئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم، وفرضت عليه غرامة كذلك قيمتها 127 ألف يورو، فيما ستُصادَر الممتلكات الأخرى التي حصل عليها عن طريق الفساد وتُسلّم إلى الدولة.
واعترف لي في مارس الماضي بذنبه لاستغلال منصبه داخل الاتحاد لجمع أموال وهدايا قيمتها أكثر من 1.5 مليون يورو بين عامي 2014 و2021.
وحُكم في مارس الماضي على شويوان تشن الرئيس السابق للاتحاد بالسجن مدى الحياة بتهمة قبول رشى بقيمة 10 ملايين يورو.
وفي الشهر عينه، اعترف لي تاي المدرب السابق للمنتخب الصيني ولاعب الوسط السابق في إيفرتون الإنجليزي بذنبه لقبول رشى قيمتها 9.7 مليون يورو والمساعدة في التلاعب بمباريات.
وذكرت قناة «سي سي تي في» الرسمية، أن جو تشونج ون المدير السابق للإدارة العامة للرياضة في البلاد، يخضع للتحقيق بتهمة الفساد، وفي المجمل، تم التحقيق مع العشرات من كبار مسؤولي اتحاد كرة القدم في الأشهر الأخيرة.

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