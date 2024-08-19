هالاند.. «البداية الأفضل» بين هدافي الموسم الماضي



عمرو عبيد (القاهرة)

بين هدافي بطولات الدوري الأوروبية الكبرى في الموسم الماضي، خاض 4 نجوم الجولات الافتتاحية بالنسخ الجديدة، ولم يغب سوى هاري كين هداف «البوندسليجا»، وصاحب «الحذاء الذهبي» لموسم 2023-2024 في «القارة العجوز»، نظراً لعدم انطلاق البطولة الألمانية بعد، وهو نفس حال ثاني أفضل هدافي أوروبا في العام الماضي، سيرهو جيراسي، الذي انتقل من صفوف شتوتجارت إلى بروسيا دورتموند، وخلال «ضربة البداية» الحالية، يُعد النرويجي إيرلينج هالاند صاحب «الظهور الأفضل» بين كبار هدافي الموسم السابق.

هالاند افتتح أهدافه فريقه «البطل»، مانشستر سيتي، في الموسم الجديد من «البريميرليج»، بعدما أحرز الهدف الأول في شباك تشيلسي، من أول تسديدة له على المرمى في الدقيقة 18، ليقود «البلومون» إلى انتصاره الأول بهدفين دون رد على حساب «البلوز»، في طريق حملته الجديدة نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الخامس على التوالي، ولعب هالاند المباراة كاملة وسدد خلالها كرتين دقيقتين نحو المرمى، كلتاهما داخل منطقة الجزاء.

كان المهاجم النرويجي «المخيف» الوحيد الذي نجح في زيارة الشباك خلال تلك الجولة الافتتاحية، بين هدافي الموسم الماضي، إذ خاض الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، هداف «الكالشيو» في الموسم الماضي، المباراة الأولى مع إنتر ميلان هذا الموسم أمام جنوى، لكنه لم ينجح في التسجيل خلال تعادل «الأفاعي» مع مضيفه في افتتاح «سيري آ»، بل إنه أهدر فرصة تهديفية محققة في الدقيقة 40، عبر تسديدته الوحيدة في المباراة التي أتت على بعد خطوات قليلة من المرمى، وطوال 86 دقيقة لعب له، لم يظهر بطل وهداف «كوبا أميركا 2024» بالصورة المُنتظرة منه.

وفي «الليجا»، انتظر الجميع الظهور الأول للنجم، كليان مبابي، هداف الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، والذي انتقل بـ«ضجة متوقعة» إلى ريال مدريد هذا الصيف، وتحت الأضواء المُسلطة عليه، لم ينجح مبابي في ترك أي أثر خلال مباراة «الملكي» الأولى مع مايوركا، التي انتهت بالتعادل «الصادم» 1-1، وتسببت في موجة نقد «حادة» للوافد الجديد، الذي سدد 4 كرات على المرمى طوال 90 دقيقة، بواقع 2 بين القائمين والعارضة، و2 بعيداً عن المرمى، وخرج مبابي بإحصائيات «مُخيبة» جداً، أوضحت أن معدل الأهداف المُتوقع إحرازها من جانبه في تلك المباراة لم يتجاوز 0.3، مقابل 0.09 لصناعة هدف.

أما هداف الدوري الإسباني في نُسخته الماضية، الأوكراني أرتيم دوفبيك، «قناص» جيرونا السابق، فقد انتقل إلى صفوف روما الإيطالي بعدما خطفه «الذئاب» من براثن أتلتيكو مدريد، ولم يكن في أفضل حالاته خلال مباراته الأولى مع «الجيالوروسي»، بعد التعادل السلبي مع كالياري، وحصل دوفبيك على تقييم 6.7 درجة، بعدما وقفت العارضة في وجه تسديدته الرأسية بالدقيقة 80، مُهدراً فرصة مؤكدة بين 3 محاولات له خلال 89 دقيقة لعب، بلغت دقتها 33.3%.