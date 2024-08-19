روكي على أعتاب الرحيل عن برشلونة



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن البرازيلي الشاب فيتور روكي «19عاماً»، في طريقه لمغادرة برشلونة الإسباني هذا الصيف، بعد أن فشل في تقديم أوراق اعتماد مقنعة، سواء في عهد تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق، أو الألماني هانسي فليك المدير الفني الحالي الذي أعلن صراحة أنه لا يريد للاعب ضمن قائمة فريقه، وطالب مسؤولي النادي ببيعه.

وكان روكي وصل إلى كتالونيا، قبل 6 أشهر فقط، وتحديداً في «الميركاتو» الشتوي، قادماً من أتلتيكو بارانينسي، حاملاً طموحات وآمالاً كبيرة للتألق مع برشلونة، ولكنه لم يحصل على فرصته كاملة مع تشافي أو فليك، ما أصابه بخيبة أمل كبيرة، رغم أن البعض كان ينظر اليه على أنه الخطر القادم لمنافسة المهاجم البولندي روبرتو ليفاندوفسكي في مركز رأس الحربة.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية، أن روكي مطلوب جداً في سوق الانتقالات، وأن ديكو المدير الرياضي لـ «البارسا» كان في البرتغال الأسبوع الماضي، من أجل التفاوض على بيعه، حيث عرضه على بورتو وسبورتنج لشبونة، بينما رفض روكي تماماً فكرة اللعب في الدوري السعودي.

ولم تسجل إدارة «البارسا» روكي في رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، تحسباً لبيعه هذا الصيف.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية، أن روكي أصبح قريباً جداً من الانتقال إلى سبورتنج البرتغالي، وأن برشلونة يطلب 30 مليون يورو شاملة المتغيرات والمكافآت الأخرى، من الممكن أن تسهم في حل الأزمة المالية الطاحنة في «البارسا».

وذكرت صحيفة ريليفو، أن روكي أعطى الضوء الأخضر بالموافقة على الانتقال إلى سبورتنج، وما زالت المفاوضات مستمرة، من أجل توقيع عقد بين الجانبين البرتغالي والإسباني.

بدأ فيتور روكي، المولود في 28 فبراير2005، مسيرته الاحترافية في كروزيرو موسم 2021-2022، ثم انتقل إلى أتليتكو بارانينيسي حتى 2024، حيث لعب 60 مباراة وسجل 21هدفاً، وبعدها شد الرحال إلى برشلونة في الشتاء الماضي، حيث شارك في 14 مباراة لدقائق قليلة، ولم يسجل إلا هدفين.