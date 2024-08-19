13 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في «بارالمبية باريس»



دبي (وام)



تشارك الإمارات في «النسخة 17»، من دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» بـ13 لاعباً ولاعبة في الرماية، وألعاب القوى، والدراجات، والجودو، حيث تقام الدورة من 28 أغسطس الحالي إلى 8 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة بعثة الإمارات «7 لاعبين و6 لاعبات»، بواقع 5 لاعبين في الرماية، هم: عبدالله العرياني، وسيف النعيمي، وعبيد الدهماني، وعائشة المهيري، وعائشة الشامسي، و6 لاعبين في ألعاب القوى، هم: محمد الحمادي، ومحمد عثمان، ومحمد الكعبي، ومريم الزيودي، ونورة الكتبي، وذكرة الكعبي، إضافة إلى أحمد البدواوي في الدراجات، ومريم الظنحاني في الجودو.



وأكد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، أن مشاركة الإمارات، تعد امتداداً لمسيرة عطاء وتألق لرياضة أصحاب الهمم في الدولة على مدار السنوات الطويلة الماضية، وكللت جهودها بتحقيق العديد من الإنجازات العالمية في مختلف المحافل الدولية.

وتوجه الهاملي بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها الكبير لرياضة أصحاب الهمم الإماراتية، الأمر الذي وضعها في المكانة التي تستحقها.

وقال «تمثل مشاركتنا في باريس 2024 حلقة جديدة من التحديات، والطموح في مواصلة الإنجازات التي تكللت بالحصول على 22 ميدالية على مدار تاريخ دورات الألعاب البارالمبية».

وأضاف «على مدار الفترة الماضية نجح لاعبونا في تحقيق الأرقام المؤهلة إلى «باريس 2024»، وأثبتوا جدارتهم في تمثيل الدولة في المحفل البارالمبي الكبير، والرغبة في مواصلة مسيرة الإنجازات، وكلنا أمل في أن تحقق المشاركة الأهداف المرصودة، وأن تحافظ على تواجد رياضيينا على منصات التتويج، ورفع علم الدولة خفاقاً، مثلما جرى في الدورات السابقة، وعلى مدار 6 دورات متتالية منذ سيدني 2000 وحتى طوكيو 2020.