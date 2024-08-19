هنري يترك «الأولمبي الفرنسي»



باريس (أ ف ب)



ترك النجم السابق تييري هنري منصبه مدرباً للمنتخب الفرنسي الأولمبي، بعد قيادته إلى الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية 2024، كما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وكشف الاتحاد المحلي عن أن هنري بطل العالم مع منتخب بلاده كلاعب عام 1998، الذي كان مرتبطاً بعقد حتى يونيو 2025، اتخذ هذا القرار «لأسباب يزعم أنها شخصية بالنسبة إليه».

وأضاف في بيان نقلاً عن هنري قوله «أود توجيه الشكر إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه فيليب ديالو الذي منحني هذه الفرصة الرائعة».

وأضاف «حصد الميدالية الفضية لبلادي في الألعاب الأولمبية سيبقى أكبر فخر في حياتي، أنا مدين جداً للاتحاد، اللاعبين، الجهاز الفني وأنصار المنتخب الذين منحنوني فرصة عيش تجربة ساحرة».

في المقابل أضاف البيان بان ديالو «شكر هنري على العمل الكبير الذي قام به على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي».

وتابع «بطبيعة الحال، نأسف لهذا القرار لأن هنري نجح في بلوغ الهدف الذي وضعناه له من خلال حصد الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية وذلك للمرة الأولى منذ 40 عاماً وذهبية أولمبياد لوس أنجلوس».