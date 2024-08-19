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الرياضة

العراق يستدعي 11 محترفاً لمباراتي عُمان والكويت

العراق يستدعي 11 محترفاً لمباراتي عُمان والكويت
19 أغسطس 2024 17:53

 
بغداد (أ ف ب)

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استدعى الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق 11 لاعباً محترفاً ينشطون في دوريات أوروبية وعربية، استعداداً للمشاركة في مباراتي عُمان والكويت ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة الى مونديال 2026، وفق ما أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم.
ويلتقي منتخب العراق نظيره العُماني في الخامس من سبتمبر على استاد البصرة الدولي، ثم ينتقل الى الكويت لملاقاة مستضيفه الكويتي في العاشر منه على استاد جابر الدولي.
وضمت قائمة المحترفين كلاً من: علي الحمادي (أيبسويتش تاون الإنجليزي) وميرخاس دوسكي (سلوفاكو التشيكي) وأمير العماري (كراكوفيا البولندي) وزيدان إقبال (أوتريخت الهولندي) وحسين علي (هيرنفين الهولندي) ودانيلو السعيد (هيرنفين الهولندي) ويوسف الأمين (الوحدة السعودي) وفرانس بطرس (بورت التايلاندي) وعلي جاسم (كومو الإيطالي) وإبراهيم بايش (الرياض السعودي) وأيمن حسين (الخور القطري).
وأشار الاتحاد العراقي إلى أن المنتخب سيدخل معسكراً تدريبياً في العاصمة القطرية الدوحة في 25 الجاري يستمر أسبوعاً واحداً، بمشاركة 21 لاعباً سيتم اختيار، بينهم 10 لاعبين ينضمون إلى المحترفين لتشكيل القائمة النهائية.

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