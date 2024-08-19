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الرياضة

منح 3 ميداليات أولمبية لأستراليا.. بطل يلعب لبريطانيا!

منح 3 ميداليات أولمبية لأستراليا.. بطل يلعب لبريطانيا!
19 أغسطس 2024 18:16

 
لندن (رويترز)

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أعلن متسابق الدراجات الأسترالي ماثيو ريتشاردسون، أنه قرر اللعب دولياً لمصلحة بريطانيا، وذلك بعد أيام من فوزه بثلاث ميداليات أولمبية لأستراليا.
وفاز ريتشاردسون «25 عاماً» بالميدالية الفضية في سباق السرعة الفردي وسباق كيرين في ألعاب باريس، بالإضافة إلى الميدالية البرونزية في سباق السرعة للفرق.
ووُلد ريتشاردسون في ميدستون بإنجلترا، وانتقل إلى أستراليا عندما كان في التاسعة من عمره.
وقال على إنستجرام «اتخذت قراراً بحزم أمتعتي، والانتقال إلى النصف الآخر من العالم لبدء الفصل التالي في مسيرتي في ركوب الدراجات، وبإحساس بالإثارة أعلن انضمامي إلى فريق الدراجات البريطاني، كان تغيير جنسيتي الرياضية قراراً صعباً، ولم أتخذه باستهانة، كان اختياراً شخصياً، اتخذته بعد دراسة متأنية لمسيرتي المهنية ومستقبلي، أنا أحترم أستراليا وفريق الدراجات الأسترالي بشدة وسيظل هذا دائماً جزءاً من شخصيتي». 

أستراليا
بريطانيا
الدراجات
باريس
أولمبياد باريس 2024
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