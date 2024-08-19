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الرياضة

«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين

«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
19 أغسطس 2024 19:37

 
كوانج جو (وام)

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اختتمت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، بطولة جنوب الصين الإقليمية في مدينة كوانج جو الصينية.
وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 82 أكاديمية ونادياً يمثلون 30 دولة.
وحقق أبطال الإمارات العديد من المراكز الأولى لكل من علي أهلي في فئة الأساتذة، وسعد علي في فئة المحترفين لوزن 94 كجم، وسعيد المزروعي في فئة المحترفين لمنافسات من دون بدلة في وزن 62 كجم، ويوسف الحمادي في وزن 94 كجم.
وفازت شمسة الكتبي بذهبيتين في منافسات البدلة وبدون البدلة لفئة وزن 55 كجم.
حضرت البطولة مريم الشامسي، القنصل العام للدولة في كوانج جو الصينية، وتوجت الفائزين، بحضور جماهيري كبير، واهتمام أكثر من 50 مليون متابع ومشاهد على المنصات الإعلامية الصينية.
وتأتي إقامة البطولة، لتكون واحدة ضمن 4 بطولات تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، في 4 دول مختلفة في غضون 48 ساعة فقط، بين يومي السبت والأحد، بإجمالي مشاركة 2000 لاعب ولاعبة.
وأقيمت بطولة سنغافورة المحلية، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من 30 دولة، ثم بطولة مريدا الدولية بالمكسيك في نفس اليوم، بمشاركة 177 لاعباً ولاعبة، وبطولة ريو جاليوكس الدولية في الأرجنتين بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة.
وأكد طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، نجاح الفعاليات في الصين بحضور ألمع نجوم اللعبة، بالإضافة إلى الإقبال الجماهيري الكبير، والمشاهدات القياسية على المنصات الإعلامية الصينية، وهذا أحد أهم أسباب اختيارنا للصين وجهة رئيسية وعنصراً محورياً في الخريطة العالمية للعبة.

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