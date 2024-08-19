«دراجات الإمارات» على منصة التتويج في طواف بولندا

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم دييجو أوليسي، دراج فريق الإمارات، أسبوعاً قوياً من السباقات في طواف بولندا، محافظاً على المركز الثاني في التصنيف العام خلف جوناس فينجيجارد (فيسما-لاب)، وتنافس الدراجون في المرحلة الأخيرة على مسار مسطح ممتد من ويليتشكا إلى كراكوف، وانتهت بفوز أولاف كويج (فيسما-لاب) بانطلاقة سريعة نحو خط النهاية.

يذكر أنه صعد رافال ماجكا إلى منصة التتويج كأفضل دراج بولندي، كما حصل أوليسي أيضاً على قميص العداء.

أما في فويلتا إسبانيا، فتنازل براندون ماكنولتي عن القميص الأحمر لووت فان آرت (فيسما-لاب) الذي كسب ثواني إضافية كافية في الانطلاقة الجماعية في المرحلة الثانية الممتدة من كاسكايس إلى أوريم (194 كم) ليتقدم على الدراج الأميركي الذي يحتل الآن المركز الثاني.