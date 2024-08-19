مهرجان أبوظبي للشطرنج يُتوِّج الفائزين في بطولة المؤسسات

أبوظبي (وام)

أحرز اللاعب وليد أحمد، ممثل «هيلث كير»، لقب بطولة المؤسسات برصيد 5 نقاط من 5 جولات، ضمن اليوم الرابع لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ30، وتقام البطولة لأول مرة للمؤسسات والشركات بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة اللعبة، وجاء ثانياً الياس مغازلي من شركة «إن إم دي سي»، وثالثاً علي عبد العزيز من جمارك دبي.

وانفرد اللاعبان الأوزبكي نادربيك يعقوبوف، والروسي مورزين فولودور بصدارة الجولة الثالثة من بطولة الأساتذة الدولية، برصيد 3 نقاط لكل منهما، بمشاركة 217 لاعباً ولاعبة، من بينهم 196 لاعباً من حملة الألقاب الدولية، وتنتظرهما مواجهة حاسمة. ويتشارك 4 لاعبين من الهند هم أجاي سانتوش، ومحمد عمران، وشاكرابوري ووباجوي جورانج الصدارة مع الإيراني رضا مهداوي في بطولة الناشئين فئة 16 سنة فما دون، برصيد 5 نقاط دون خسارة أو تعادل، بانتظار الجولة السادسة والحاسمة.