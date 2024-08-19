الثلاثاء 20 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهرجان أبوظبي للشطرنج يُتوِّج الفائزين في بطولة المؤسسات

مهرجان أبوظبي للشطرنج يُتوِّج الفائزين في بطولة المؤسسات
20 أغسطس 2024 01:07

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024» يدشِّن مزاد الصقور الشهير عبر الإنترنت
33 معياراً لمراقبة جودة المياه البحرية

أحرز اللاعب وليد أحمد، ممثل «هيلث كير»، لقب بطولة المؤسسات برصيد 5 نقاط من 5 جولات، ضمن اليوم الرابع لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ30، وتقام البطولة لأول مرة للمؤسسات والشركات بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة اللعبة، وجاء ثانياً الياس مغازلي من شركة «إن إم دي سي»، وثالثاً علي عبد العزيز من جمارك دبي.
وانفرد اللاعبان الأوزبكي نادربيك يعقوبوف، والروسي مورزين فولودور بصدارة الجولة الثالثة من بطولة الأساتذة الدولية، برصيد 3 نقاط لكل منهما، بمشاركة 217 لاعباً ولاعبة، من بينهم 196 لاعباً من حملة الألقاب الدولية، وتنتظرهما مواجهة حاسمة. ويتشارك 4 لاعبين من الهند هم أجاي سانتوش، ومحمد عمران، وشاكرابوري ووباجوي جورانج الصدارة مع الإيراني رضا مهداوي في بطولة الناشئين فئة 16 سنة فما دون، برصيد 5 نقاط دون خسارة أو تعادل، بانتظار الجولة السادسة والحاسمة.

مهرجان أبوظبي للشطرنج
أبوظبي
الشطرنج
بطولة المؤسسات
آخر الأخبار
فياريال وأتليتيكو.. ماذا حدث في لا سيراميكا؟
الرياضة
فياريال وأتليتيكو.. ماذا حدث في لا سيراميكا؟
اليوم 11:30
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79
اليوم 11:22
فيضانات في الولايات المتحدة(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات "غير مسبوقة" في ولاية كونيتيكت الأميركية
اليوم 11:05
«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
الرياضة
«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
اليوم 11:03
عملات من فئة الدولار
اقتصاد
الدولار عند أدنى مستوى في‭7 ‬ أشهر
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©