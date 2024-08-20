علي الحمادي.. أول عراقي في تاريخ البريميرليج



سلطان آل علي (دبي)

شهدت الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي حدثاً تاريخياً لكرة القدم العربية والعراقية، وذلك بمشاركة اللاعب علي الحمادي مع نادي إبسويتش تاون الصاعد الجديد للدوري ليكتب التاريخ ليدون اسمه في الدوري الأكثر إثارة في العالم.

وشارك الحمادي مع نادي إبسويتش كبديل في المباراة الافتتاحية للدوري التي جمعته بنادي ليفربول، حيث دخل في الدقيقة 74 وفريقه متأخر بهدفين نظيفين، ولم يسعف الوقت علي الحمادي لتقديم الكثير خصوصاً أنه يلعب في مركز المهاجم ويحتاج للتمويل من زملائه، ولكنه تفوق في الالتحامات البدنية بشكل واضح، حيث كسب 60% منها (3 من 5) وأحدها مع المدافع الهولندي الكبير فان دايك.

وتمثل هذه المشاركة التاريخية محطة للّاعبين العراقيين القادرين على الوصول إلى أعلى المستويات وفي أكبر الدوريات العالمية، ويأمل العراقيون والعرب في أن يحصل علي الحمادي على فرصته الكاملة ويتألق ليضيف اسماً جديداً في عالم البريميرليج بعد عدة أسماء كبرى مثل محمد صلاح ورياض محرز.