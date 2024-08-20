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الرياضة

«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!

«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
20 أغسطس 2024 11:03
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    ليستر (رويترز)
    منح المهاجم المخضرم جيمي فاردي ليستر سيتي الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التعادل 1-1 مع توتنهام هوتسبير في المباراة الافتتاحية للموسم للفريقين، وسيطر توتنهام على الشوط الأول، لكن هدف بيدرو بورو في الدقيقة 29 كان المرة الوحيدة التي تمكّن فيها الفريق من استغلال واحدة من بين العديد من الفرص الجيدة التي سنحت له.
    وسنحت المزيد من الفرص الواضحة بعد الاستراحة، وكان إهدار الضيوف للفرص مكلفاً، عندما سجل قائد ليستر فاردي هدف التعادل برأسه في الشباك في الدقيقة 57.
    وقال مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو لشبكة سكاي سبورتس: «ليلة مخيبة للآمال بالنسبة لنا، الشوط الأول كان ممتازاً، وسيطرنا على المباراة، ولكن أهدرنا أمام المرمى. الشوط الثاني كان نفس الشيء، بدأنا بشكل جيد، وبمجرد أن سجل ليستر هدفاً، نهضت الجماهير، وفقدنا رباطة جأشنا».
    وتابع: «كانت مشكلة واجهناها العام الماضي أيضاً، نحتاج إلى مواصلة العمل الجاد، وأن نكون أكثر شراسة أمام المرمى. اتخذنا قرارات سيئة في بعض الأحيان، هذا ليس المستوى أو الجهد الذي نقدمه لتحقيق النتائج، عليك أن تكون أكثر شراسة في الثلث الأخير. إذا لم نفعل ذلك، فلن نحصل على المكافآت التي يستحقها مستوانا».
    وتحولت أمسية توتنهام من سيئ إلى أسوأ عندما خرج لاعب خط الوسط رودريجو بنتانكور محمولاً على محفة بعد توقف دام 8 دقائق في الشوط الثاني، بعد اصطدام قوي، وتم توصيل الأوكسجين للاعب أوروجواي، بينما كان محاطاً بالطاقم الطبي، ولكن ورد لاحقاً أنه يتعافى.
    وأدت النهاية السيئة للموسم الماضي إلى إضاعة توتنهام فرصة إنهاء الموسم ضمن، المراكز الأربعة الأولى في العام الأول للأسترالي بوستيكوجلو.
    واستثمر النادي القادم من شمال لندن في العديد من التعاقدات الجديدة، عقب نهاية الموسم الماضي للمنافسة على مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، حيث كان المهاجم دومينيك سولانكي صاحب أكبر صفقة انضمام، وكان من المفترض أن يفتتح مهاجم بورنموث السابق، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى بعد عام في الدرجة الثانية، سجله التهديفي مع توتنهام في الشوط الأول على ملعب كينج باور.
    وفي المقابل لم يرتكب فاردي أي خطأ عندما أتيحت له الفرصة لانتزاع نقطة لصالح ليستر، وسجل اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً الهدف الثامن له في مسيرته في اليوم الافتتاحي للدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رصيد لا يتفوق عليه سوى محمد صلاح لاعب ليفربول.
    وقال فاردي: «أرى العمر مجرد رقم»، وأضاف، «طالما تواصلت في الاعتناء بنفسي وإبقاء قدميّ في حالة جيدة، فسوف أستمر في اللعب لأطول فترة ممكنة بدنياً، لا أستطيع أن أقول إنني أفعل أي شيء بشكل مختلف من حيث اللعب. ربما تأقلمت قليلاً من خلال المشاركة، ولكن أعتقد أن الشيء الأساسي هو أنني أعتني بنفسي لأقصى حد على صعيد التعافي». 

 

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جيمي فاردي
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