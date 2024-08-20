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الرياضة

ميسي.. بداية النهاية

ميسي.. بداية النهاية
20 أغسطس 2024 09:47

 
ميامي (رويترز)
تسببت الإصابة في استبعاد القائد ليونيل ميسي من تشكيلة الأرجنتين التي أعلنها الاتحاد المحلي لكرة القدم لمواجهة تشيلي وكولومبيا الشهر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ولم ينضم ميسي (37 عاما) لتشكيلة مكونة من 28 لاعبا بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال نهائي كأس كوبا أمريكا التي أقيمت في الولايات المتحدة الشهر الماضي.
ويخضع لاعب إنتر ميامي لفترة تأهيل خلال وجوده مع ناديه الأمريكي حاليا، وغاب عن التشكيلة الحارس فرانكو أرماني إلى جانب المهاجم أنخيل دي ماريا الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد الفوز بكوبا أمريكا، واستدعى المدرب ليونيل سكالوني لاعب الوسط إيزكيل فرنانديز والمهاجم فالنتين كاستيانوس لأول مرة، إلى جانب العناصر الشابة مثل أليخاندرو جارناتشو وفالنتين كاربوني وفالنتين باركو وماتياس سولي.
وتستضيف الأرجنتين منافستها تشيلي على ملعب مونومينتال 5 سبتمبر قبل خمسة أيام من اللعب أمام كولومبيا في بارانكيا.
وفيما يلي تشكيلة الأرجنتين:
حراسة المرمى: والتر بنيتز (أيندهوفن) جيرونيمو رولي (مرسيليا) خوان موسو (أتلانتا) إميليانو مارتينيز (أستون فيلا)
المدافعون: جونزالو مونتيل (إشبيلية) ناويل مولينا (أتليتيكو مدريد) كريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير) جيرمان بيتسيلا (ريفر بليت) ليوناردو باليردي (مرسيليا) نيكولاس أوتامندي (بنفيكا) ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد) نيكولاس تاليافيكو (ليون) فالنتين باركو (برايتون أند هوف ألبيون)
لاعبو الوسط: جيدو رودريجيز (وست هام يونايتد) أليكسيس ماك أليستر (ليفربول) إنزو فرنانديز (تشيلسي) جيوفاني لو سيلسو (توتنهام هوتسبير) إيزكيل فرنانديز (القادسية) رودريجو دي بول (أتليتيكو مدريد) نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا) لياندرو باريديس (روما)
المهاجمون: أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) ماتياس سولي (روما) جوليانو سيميوني (أتليتيكو مدريد) فالنتين كاربوني (مرسيليا) خوليان ألفاريز (أتليتيكو مدريد) لاوتارو مارتينيز (إنتر) فالنتين كاستيانوس (لاتسيو).

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