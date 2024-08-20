موتا يكتب شهادة ميلاده مع اليوفي



تورينو(رويترز)

فاز يوفنتوس 3-صفر على كومو الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على ملعب أليانز في المباراة الأولى للمدرب تياجو موتا مع الفريق، ومنح المهاجم صامويل مبانجولا التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 23 مسجلاً أول أهدافه مع الفريق في الدوري الإيطالي، بعدما أطلق تسديدة منخفضة عقب مجهود فردي رائع.

وعزز صاحب الأرض تقدمه في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما حوّل المهاجم تيموثي ويا تمريرة عرضية من كينان يلدز، محققاً نفس إنجاز زميله مبانجولا، وأكمل أندريا كامبياسو ثلاثية فريقه بتسديدة من مدى بعيد قرب النهاية.

وبدأ يوفنتوس المتجدد فصلاً جديداً تحت قيادة موتا، الذي قاد بولونيا للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويأمل الآن في إعادة لقب الدوري الإيطالي إلى تورينو للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

وكانت تلك ليلة قاسية بالنسبة للزائر كومو، الذي تحدى يوفنتوس للاستحواذ على الكرة، لكنه افتقر إلى جودة الأداء الكفيلة بصناعة فرص واضحة مع عودته لدوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد 21 عاماً.