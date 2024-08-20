روتير بـ «الوان برايتون» في صفقة الـ 51 مليون دولار



لندن (أ ف ب)

تعاقد نادي برايتون مع المهاجم الشاب الفرنسي جورجينيو روتير قادماً من ليدز، مقابل صفقة قياسية للنادي بلغت 51 مليون دولار، وفقاً للتقارير، ووافق روتير البالغ 22 عاماً على عقد لخمسة أعوام مع برايتون الذي يقوده المدرب الألماني فابيان هورتسيلر.

سجّل اللاعب 8 أهداف، وصنع 16 تمريرة حاسمة مع ليدز في دوري الدرجة الثانية (تشامبيونشيب) الموسم الماضي، بعد انضمامه إليه قادماً من هوفنهايم الألماني في يناير 2023.

قال هورتسيلر، أصغر مدرب لناد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر الحادية والثلاثين: «جورجينيو لاعب يمتلك القدرة على إبهار الجماهير، وقد أظهر بالفعل ما يمكنه فعله في كرة القدم الإنجليزية مع ليدز الموسم الماضي، لكنني كنت أعرفه منذ أن كان يلعب في ألمانيا مع هوفنهايم».

ويُعدّ روتير الصفقة السابعة لبرايتون في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد يومين فقط من الفوز الافتتاحي في الدوري على إيفرتون 3-0 في جوديسون بارك.

نشأ روتير في أكاديمية رين وانضم إلى الفريق الأوّل عام 2020 قبل انتقاله إلى هوفنهايم في العام التالي، هبط مع ليدز من الدوري الممتاز عام 2023، لكنّه قدّم مستوى مميزاً في الموسم الماضي الذي كان الفريق قريباً فيه من الصعود مجدداً.