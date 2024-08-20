ايقاف 4 مشجعين «بتهمة الاستيلاء على طبلة»



جلاسكو (د ب أ)

قرر نادي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي إيقاف أربعة من مشجعيه بسبب تورطهم في أعمال عنف خارج ملعب هامبدن، ما تسبب في إصابة أحد موظفي فريق سانت جونستون. واعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص في أعقاب أعمال العنف التي سبقت المباراة التي فاز فيها رينجرز على سانت جونستون بهدفين دون رد في كأس المحترفين الاسكتلندي.

ووجهت اتهامات لمشجع يبلغ من العمر 22 عاماً، بعد تقارير عن اعتدائه على سيدة تبلغ من العمر 51 عاماً من مشجعات سانت جونستون، مع الاستيلاء على الطبلة الخاصة بها. وأوضحت الشرطة الاسكتلندية أنه جرى القبض على مشجعين اثنين آخرين يبلغان من العمر 16 و21 عاماً، لتورطهما في نفس الحادث.

وذكر رينجرز في بيان: «رينجرز يمكنه التأكيد على إصدار عقوبات حظر بحق أربعة أفراد جرى التعرف عليهم، مع استمرار التحقيقات الخاصة بالوقائع التي حدثت خارج الملعب». وأضاف «رينجرز توصل إلى موظف سانت جونستون للاطمئنان عليه والاعتذار له». واختتم البيان «ندين مثل هذه الحوادث بكل قوة، وسنواصل مساندة الشرطة الاسكتلندية في تحقيقاتها».