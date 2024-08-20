جوتا سعيد باللعب في مركز قلب الهجوم بليفربول



لندن (د ب أ)

يعتقد البرتغالي الدولي ديوجو جوتا، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن رغبة الهولندي أرني سلوت، مدرب الفريق الجديد، في إشراكه بشكل أكبر في مركز قلب الهجوم، ربما جاءت في صالحه. ووجد جوتا نفسه يلعب بانتظام كمهاجم على الجانب الأيسر خلال المواسم الأربعة التي قضاها تحت قيادة كلوب، حيث قدم خلالها أداء مقنعاً وسجل الكثير من الأهداف.

وفي ثلاثة من مواسمه الأربع مع الفريق، أحرز جوتا 13 هدفاً على الأقل، فيما أحرز 7 أهداف خلال موسم 2022/ 2023، حينما غاب لمدة 4 أشهر بسبب إصابته في ربلة الساق. وافتتح جوتا أول أهداف ليفربول هذا الموسم، خلال فوزه 2/ صفر على مضيفه إيبسويتش تاون، يوم السبت الماضي، في المرحلة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث بدأ في مركز قلب الهجوم، بسبب عدم مشاركة زميله الأورجواياني داروين نونيز كثيراً في مباريات الفريق التحضيرية للموسم، بسبب حصوله على إجازة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) هذا الصيف.

وصرح جوتا لموقع ليفربول الألكتروني الرسمي: «من الواضح أن الأمر مختلف بعض الشيء عن كلوب، حيث كنت ألعاب دائماً على الأطراف، أعتقد أنه سلوت يريد أن يكون أجنحتنا تملك الكثير من المهارات الفردية التي تجعلهم أكثر قدرة على مراوغة لاعبي المنافسين، وأرى أن لدينا خيارات أفضل مني».

أوضح لاعب ليفربول: «إذا بقيت في مركز قلب الهجوم وتمكنت من اغتنام الفرص التي تسنح لي، أعتقد أنني أستطيع القيام بذلك على نحو أفضل حتى يمكننا الاستفادة أكثر من هذه الطريقة خلال الموسم الحالي». ويأمل جوتا في الحفاظ على لياقته البدنية في الموسم الحالي، بعدما عانى من عدة إصابات طوال فترة تواجده بملعب (آنفيلد)، حيث غاب عن الملاعب لمدة 3 أشهر بسبب إصابة في الركبة في موسمه الأول، وفي العامين الماضيين غاب عن 47 مباراة من إجمالي 110 لقاءات وهو ما يشكل 43% من مواجهات الموسم.