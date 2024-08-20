سابالينكا عروس «تنس سينسيناتي»



نيويورك (د ب أ)

توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا بلقب بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس، عقب تغلبها في المباراة النهائية على الأميركية جيسيكا بيجولا، وتفوقت سابالينكا على منافستها بمجموعتين دون رد، لتحقق ثاني ألقابها هذا الموسم بعد فوزها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وفازت اللاعبة البيلاروسية على منافستها الأميركية، بواقع/6 3 و/7.5 وحسمت سابالينكا المصنفة الثالثة على العالم اللقب الـ15 في مسيرتها. ولم تخسر سابالينكا 26 عاماً أي مجموعة منذ بداية البطولة، واحتاجت إلى ساعة واحدة و15 دقيقة للفوز على بيجولا. وكانت سابالينكا فجرت مفاجأة كبيرة في المربع الذهبي بفوزها على البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم.