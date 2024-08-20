«نوخذة أبوظبي» يصل خطة النهاية بمشاركة 232 بحاراً



أبوظبي (الاتحاد)

اختتم نادي أبوظبي للرياضات البحرية فعاليات برنامج «نوخذة أبوظبي الصيفي» الذي انطلق 6 يوليو الماضي بمشاركة أكثر من 232 بحاراً طوال فترة البرنامج، ونظم النادي الفعالية بدعم مجلس أبوظبي الرياضي على مدار 40 يوماً بالشراكة مع أبوظبي البحرية في 3 مناطق هي «كاسر الأمواج» بأبوظبي، ومدينة المرفأ وجزيرة دلما التي احتضنت المنافسات للمرة الأولى.

وتعد هذه هي النسخة الثانية من البرنامج الذي انطلق للمرة الأولى الموسم الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً بتنظيمه في العاصمة أبوظبي.

وتضمن البرنامج الشامل الذي خضع له الطلبة بمشاركة مدربين من أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، تعلم المهارات البحرية وتدريبات للبحارة على كيفية الإبحار بالقوارب الشراعية بشكل نظري وعملي، بالإضافة إلى تعلم مهارات إتقان الإبحار الشراعي وقراءة سرعة الرياح، وكيفية التعامل مع المحامل والقوارب الشراعية.

وقال سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية: إن هذه البرامج تأتي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في إرساء أفضل الممارسات لتمكين البحارة من المهارات والقدرات التي تعزز ارتباطهم بالرياضات البحرية والتراثية.

وأكد أن التدريبات والتجارب العملية حققت فوائد كبيرة للبحارة، وساهمت في تعليمهم أهم المهارات والتفاصيل الخاصة بهذه الرياضة، بما يحقق العديد من الأهداف الاستراتيجية للنادي، وانطلاق البحارة إلى السباقات الأعلى والفئات الأقوى.