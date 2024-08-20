مدرب اليوفي: أهنئ مبانجولا إنه يستحق هذا



روما (د ب أ)

أبدى تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس، رضاه عن أداء فريقه خلال فوزه 3/ صفر على ضيفه كومو، في مستهل لقاءاته بالموسم الجديد لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم. وطالب موتا لاعبيه بضرورة مواصلة التحسن في المباريات المقبلة من أجل المنافسة على لقب المسابقة الغائب عن الفريق في المواسم الأربعة الأخيرة.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم، افتتح البلجيكي الشاب صامويل مبانجولا التسجيل ليوفنتوس، محرزاً أول أهداف الفريق في المسابقة هذا الموسم، فيما أضاف زميلاه الأمريكي تيموثي ويا، والإيطالي أندريه كامبياسو الهدفين الثاني والثالث على الترتيب.

وقال موتا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: «أنا راض جداً عن الأداء والنتيجة. لقد لعبنا بشكل ممتاز وفزنا بجدارة. الآن نركز على التعافي ونفكر بالفعل في المباراة التالية»، أضاف موتا «تساعدنا البيانات كثيراً في فهم ما يمكننا التركيز عليه لتحسينه. لقد أحببت حقاً لعبنا الدفاعي وحركة المهاجمين. بالطبع، يمكننا التحسن، وسنحاول أن نأخذ الأمر يوماً بعد آخر. أعتقد أن هذا الفريق يجب أن يفعل ذلك ويستطيع القيام بذلك».

وأثنى موتا على أداء مبانجولا، حيث قال خلال تصريحاته التي أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي ليوفنتوس: «كان سامويل هادئاً للغاية، إنه شعور جيد بالنسبة له. لقد استحق اللعب بسبب العمل الذي يقوم به مع المجموعة». أشار موتا «قدم كيفرين تورام مباراة جيدة، ولعب مانو بشكل جيد للغاية، وكان حلقة وصل جيدة بين خطوط الفريق وقرأ المباراة بشكل رائع. ظهر دوجلاس لويز ونيكولو سافونا بصورة طيبة للغاية».

أوضح مدرب يوفنتوس «لدينا لاعبون يريدون الاستحواذ على الكرة، ويريدون اللعب، مانويل لوكاتيلي لاعب رائع، وعلى أعلى مستوى. رأيت منذ اليوم الأول استعداده لشغل مواقع مختلفة على أرض الملعب. نحن سعداء بوجوده معنا، لقد قدم أداء ممتازاً، وأعطى تعليمات لزملائه في الفريق حول ما يجب عليهم فعله في كل لحظة من المباراة».

وتابع «كينان يلديز، إذا لعب كما فعل بمسؤولية، فيمكنه اللعب في أي مكان. إنه لاعب رائع، فنياً وبدنياً وعقلياً أيضاً. إنه رجل يعمل بجد ويجب التأكيد على ذلك». أكد موتا في ختام حديثه «علينا أن نعمل بجد كل يوم. أهنئ صامويل، إنه يستحق هذا وعليه الاستمرار في العمل لأنه يتمتع بكل الصفات ليكون هنا. أريد التحسن والعودة إلى أفضل مستوى». ويستعد يوفنتوس، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 36 لقباً، للعب ضد مضيفه فيرونا، يوم الإثنين المقبل، في المرحلة الثانية للبطولة.



