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الرياضة

«في صيف دبي».. سباق بدرجة حرارة 4 تحت الصفر!

«في صيف دبي».. سباق بدرجة حرارة 4 تحت الصفر!
20 أغسطس 2024 15:00


دبي (الاتحاد)
أعلن سكي دبي ومجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الـ 15 من بطولة تحدي العوائق الجليدية (تحدي الثلج)، الذي يقام 22 سبتمبر المقبل، وينظمه المجلس وشركة «ماجد الفطيم» في قاعة «سكي دبي» الثلجية بمول الإمارات.
ويتضمن السباق العديد من العوائق الجليدية المتنوعة التي يتراوح عددها بين 20 و22 حاجزاً تشكل قمة التشويق والتحدي، والتي تم تصميمها على مضمار يمتد لمسافة 3.5 كيلومتر، بحيث يجعل المشاركين في هذا الحدث السنوي المرتقب يجتازون مجموعة من التحديات المختلفة التي تضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، ويتنافس المشاركون في التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد، في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر.
ويواصل «تحدي الثلج» استقطاب المشاركين من مختلف الفئات العمرية للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و60 عاماً، وذلك ضمن ثلاث فئات تنافسية هي فئة النخبة التي تقتصر المنافسة فيها على الرجال والسيدات الذين يمكنهم إكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة، وفئة الفردي المفتوحة للهواة المختلط لجميع مستويات اللياقة البدنية، وفئة الفرق التي يشارك فيها مجموعات من خمسة أشخاص وتساهم في تعزيز مهارات التعاون بين أعضاء الفريق وتقوية أواصل العلاقة بينهم لإكمال التحدي في أسرع وقت.
وستتحول القاعة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات المتنوعة، التي تتضمن تسلق الحائط والمنحدر الزلج، والزحف فوق الشبكات وتحت السيارات وداخل أنابيب ضيقة، والتدحرج، والجري فوق الجليد، واجتياز المتاهة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز فوق الحواجز وعلى العجلات وتسلق الأعمدة والتأرجح بالسلم الأفقي وسباق العجلات والزحف على الشبكة والسباحة في المياه الباردة، مع الركض، وغيرها من العقبات المشوقة التي تزيد من قوة التنافس فوق الجليد.
ويستقطب الحدث مشاركين من شتى أنحاء العالم، إلى جانب المواطنين والمقيمين في الدولة من مختلف الجنسيات والأعمار ومن كافة فئات المجتمع، كونه يقام في أجواء ثلجية ويمنحهم الفرصة لاختبار قدراتهم البدنية وتشكيل الفرق والعمل الجماعي، وتطوير مهاراتهم وقضاء وقت ممتع في الثلج، في مكان يعد نقطة جذب سياحية مهمة في دبي.

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