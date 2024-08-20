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الرياضة

خيول الإمارات تخوض التحدي العربي في فرنسا

خيول الإمارات تخوض التحدي العربي في فرنسا
20 أغسطس 2024 15:30

 
عصام السيد (أبوظبي)
تخوض خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، جولة جديدة من التحدي في سباقات الخيول العربية الأصيلة عندما تنافس يوم غد في مضمار لاتست الفرنسي الذي يتألف من 3 سباقات.
وخصص شوط «بري دجورمان» للخيول في سن ثلاث سنوات فقط لمسافة 1900 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو، وتشارك فيه 11 خيلاً تسعي لتأكيد جدارتها في هذا السباق الماراثوني.
ويمثل خيول ياس لإدارة سباقات الخيل في السباق المهر «خليجي» بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة اورتيز مندزابل، وكان ابن الفحل «المرتجز»، قد حل في المركز الثاني بفارق عنق عن رفيق إسطبله «مقبول» في سباق بري دو لا افاك.
وينافس من خيول الإمارات المهر «ريتش بولز بيش» للأصايل بلود ستوك المحدودة، بإشراف هوجو بالمر، وقيادة انتونيو اوراني، وخاض ابن «آر بي بيرن» ثلاث سباقات في بريطانيا فاز فيها في سباق مربي الإمارات للخيول المبتدئة، وحل ثانياً وثالثاً.
ويمثل ياس لإدارة سباقات الخيل في سباق بري أركا لمسافة 1600 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، المهر «سفير» بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، ويواجه ابن «أريم» الفائز في سباق بري أكبر، 9 خيول، أبرزها «نيفي» لجاي نيفنس.
وتتصدر المهرة «أريج» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة هوجو مويسون، ترشيحات السباق الثالث لمسافة 1900 متر، على لقب بري نيفادور الشيخ عبد العزيز النجيفي، للفئة الثالثة، البالغ إجمالي جوائزه المالية 25 ألف يورو، والمخصص للمهرات في سن أربع سنوات فقط.
وكانت المهرة «أريج» المنحدرة من نسل «داريا» قد حققت الفوز بسباق كأس الوثبة بري ماندرين الثالث في تاربس، وحلت خامسة في سباق ديربي الخيول العربية عمر أربع سنوات للفئة الأولى.
وتمثل خيول الإمارات أيضاً المهرة «أفريكا دو مونلو» لهلال العلوي، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة فالنتين سيجوي، وحققت ابنة «أيه أف البراق» الفوز في سباقين، متضمنة تحدي مربي الخيول العربية للفئة الثانية في لاتست.

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