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الرياضة

مبابي يطلب 55 مليون يورو من باريس سان جيرمان

مبابي يطلب 55 مليون يورو من باريس سان جيرمان
20 أغسطس 2024 14:58


برلين (د ب أ)
ذكرت صحيفة (لوموند) الفرنسية أن كيليان مبابي، نجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يطلب 55 مليون يورو (60.9 مليون دولار) من ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وأفاد التقرير بأن المبلغ يتعلق برواتب شهرية مستحقة عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، والثلث الأخير من مكافأة تمديد عقد اللاعب الفرنسي الأخير و«مكافأة أخلاقية».
وقضى مبابي 7 سنوات مع سان جيرمان، لكنه ترك النادي قبل شهرين تقريباً للانضمام للريال، علماً بأنه توج خلال تلك الفترة بالدوري الفرنسي 6 مرات وكأس فرنسا 4 مرات، لكنه فشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا، الذي يعتبر أحد أكبر طموحات نادي العاصمة الفرنسية. وذكرت لوموند إنها اتصلت بالفعل باللجنة القانونية لرابطة الدوري الفرنسي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن هذه المسألة.

مبابي
كيليان مبابي
ريال مدريد
سان جيرمان
الدوري الفرنسي
الليجا
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