«أبوظبي للسيدات» يخوض «التحدي الآسيوي» في الرياض

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر، الجمعة، بعثة نادي فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم، ممثل ومؤسس كرة القدم النسائية الإماراتية، إلى العاصمة السعودية الرياض، استعداداً للمشاركة في تصفيات النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات لموسم 2024-2025، التي يستضيف مجموعتها الأولى نادي النصر، والتي تنطلق منافساتها خلال الفترة من يوم الأحد المقبل وتستمر حتى 31 أغسطس.

وضمت البعثة الإدارية ديما الإبراهيم رئيسة الوفد، والكابتن سارة حسنين المدير الفني، ومساعد المدرب وفاء نشعي، والمدرب المساعد ياسين أخياط، وفنانيتا باكيل للعلاج الطبيعي، ولاكشمى راوت مرافقاً، محبوب عالم الإداري المساعد وسيدو محمد وفادية طيفور إداري مرافق، وجمال السنوسي الدكتور المرافق ومسؤولة الإعلام هيفاء إسماعيل عبد الرحمن، بجانب 23 لاعبة، وهن روان الحمادي، وفي حراسة المرمي 3 لاعبات وهن روضة المهيري مها البلوشي، وجين بوينو، وطرفه الغافري، عهود الزركان شهد الزركان، صالحة راشد، شمة المنصوري، نعيمة غريب جمعة، ليديا كامبراه، برسيلا لاريتي، رشيدة إبراهيم، أجيمانج اسيريفي، سيلينا نياما، غنيمة راشد عبيد، يوجينيا كركر، فاطمة جاسم الحوسني، نوف العدوان، عايشة حميداش، فاطمة غلام المرزوقي، فاليريا اكلوفيسكي، وهدافة الفريق ريكا بوديل.

وأكمل الفريق استعداداته، من خلال معسكره الداخلي وتدريباته التي تواصلت بملاعب جزيرة الحديريات، بإشراف مدربه الفريق الكابتن سارة حسنين والطاقم المساعد، وسيلعب الفريق ضمن المجموعة الأولى التي تضم 4 فرق، ويلتقي فريق نادي أبوظبي الرياضي عند الساعة الثامنة والربع مساء يوم الأحد، في أولى مبارياته الافتتاحية، فريق يونج إيلفانتس (لاوس)، باستاد نادي النصر في الرياض وستكون مباراة فريق أبوظبي الثانية مع مياوادي (ميانمار) مساء الأربعاء، ويختتم الفريق مبارياته بلقاء فريق النصر السعودي مساء يوم السبت المقبل، في ختام مباريات المجموعة الأولى، وقد ضم ممثل الكرة السعودية مؤخراً مدافعة فريق ريال مدريد الإسباني الدولية البرازيلية كاثلين سوزا بعقد حتى 2026.