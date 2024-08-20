زاناردي ينتظر ردة فعل الحصن في لقاء الشارقة

فيصل النقبي (دبا الحصن)

يستعد دبا الحصن للقاء الافتتاحي أمام الشارقة في مستهل دوري ادنوك للمحترفين، والذي سيقام على استاد صقر بن محمد القاسمي في مدينة خورفكان يوم السبت المقبل بمعنويات عالية، وأنهت الإدارة الترتيبات الخاصة باللقاء وستقوم خلال اليومين القادمين بحملة لتحفيز جماهير الحصن على التواجد بكثافة ومساندة الفريق، خلال اللقاء الهام.

ورغم الخسارة «برباعية» أمام بني ياس في افتتاح كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلا أن المدرب البرازيلي كايو زاناردي كد للاعبيه بأنهم قدموا مستويات جيدة، لكنه يطمح للمزيد.

وسيجري المدرب تغييرات طفيفة على تشكيلة الفريق، خلال اللقاء، خاصة بأن الفريق، وبسبب التغييرات الكبيرة يفتقد للانسجام، ويحتاج لوقت وكان الجهاز الفني المساعد للمدرب قد شاهد لقاء خورفكان والشارقة، ووقف على أهم النقاط الفنية المتعلقة بفريق الشارقة.

وقال زانادري للاعبيه في مستهل التدريب الأول، استعداداً للشارقة بأنه ينتظر ردة «الفعل» القوية من قبلهم، خاصة بأن المحك الحقيقي لتحقيق أهداف وطموحات النادي يبدأ من مسابقة الدوري، وطالب جميع اللاعبين ببذل أقصى الجهود من أجل التجهيز المثالي للقاء، والتركيز في التدريبات حتى يتم تطبيقها في المباراة بنجاح تام.