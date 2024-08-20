الأربعاء 21 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

من يحمل شارة القيادة في منتخب ألمانيا؟

من يحمل شارة القيادة في منتخب ألمانيا؟
20 أغسطس 2024 17:00

 
ميونخ (د ب أ)
سيضطر يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، للبحث عن قائد جديد للفريق، عقب قرار إلكاي جوندوجان اعتزال اللعب دولياً أمس الاثنين، وتم اختيار جوندوجان لحمل شارة قيادة منتخب ألمانيا قبل حوالي عام، حينما كان المدرب السابق هانزي فليك يتولى المسؤولية، ليحتفظ بها أيضاً خلال حقبة ناجلسمان.
وحمل جوندوجان شارة القيادة في 19 مباراة، كان آخرها في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي اختتمت بألمانيا الشهر الماضي.
ويعتبر حارس المرمى المخضرم مانويل نوير، الذي تولى قيادة منتخب ألمانيا في 60 مباراة، أحد الخيارات المتاحة أمام ناجلسمان. ويعد نوير ثاني أكثر اللاعبين حملاً لشارة قيادة المنتخب الألماني بعد الأسطورة لوثر ماتيوس، الذي خاض 75 لقاء وهو قائدا للفريق على مدار مشواره الدولي الذي بلغ 150 مباراة.
ورغم ذلك، فإنه من غير الواضح ما إذا كان نوير 38 عاماً سيواصل مشواره مع المنتخب الوطني بعد أمم أوروبا، لا سيما في ظل التكهنات التي ربطته مؤخراً بإمكانية إعلانه الاعتزال الدولي أيضاً. من المتوقع أن يتم اتخاذ عن القرار قبل أن يعلن ناجلسمان قائمة الفريق التي ستلعب أول جولتين من بطولة دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل.
ويعتبر جوشوا كيميتش خياراً محتملاً أيضاً، حيث كان لاعب بايرن ميونخ الألماني بالفعل أحد نواب جوندوجان في حمل شارة القيادة، علماً بأنه يشارك بانتظام في القائمة الأساسية للفريق، الذي ارتدى شارة قيادته 8 مرات خلال مبارياته الدولية الـ91. ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة نظيره المجري في 7 سبتمبر القادم، قبل أن يلعب ضد هولندا بعدها بثلاثة أيام في مرحلة المجموعات بدوري الأمم.

أخبار ذات صلة
بين جوندوجان وألفاريز.. الرحيل عن السيتي «مخاطرة ومغامرة»
ميسي.. بداية النهاية
منتخب ألمانيا
تصفيات كأس العالم
كأس أمم أوروبا
يوليان ناجلسمان
إلكاي جوندوجان
آخر الأخبار
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص
علوم الدار
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص
اليوم 19:32
لاعبو الريال يرتدون «أقنعة» في التدريبات.. تعرف على السبب!
الرياضة
لاعبو الريال يرتدون «أقنعة» في التدريبات.. تعرف على السبب!
اليوم 19:24
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
علوم الدار
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
اليوم 19:09
نوير يعتزل اللعب مع المنتخب الألماني من أجل التركيز على البايرن
الرياضة
نوير يعتزل اللعب مع المنتخب الألماني من أجل التركيز على البايرن
اليوم 18:57
3 قتلى جراء إطلاق نار بمدرسة في البوسنة
الأخبار العالمية
3 قتلى جراء إطلاق نار بمدرسة في البوسنة
اليوم 18:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©