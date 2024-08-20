النني يوجه رسالة لجماهير الجزيرة



أبوظبي (د ب أ)

وجّه لاعب الوسط الدولي المصري المخضرم محمد النني رسالة لجماهير فريق الجزيرة، بعد ظهوره الرسمي الأول مع الفريق. ولعب النني مباراته الأولى مع الجزيرة، الذي انضم لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء مشواره مع أرسنال الإنجليزي، حيث قاد الفريق للفوز 3 / 1 على البطائح، الأحد، في ذهاب الدور الأول لبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين.

وظهر النني بشكل لافت في المباراة التي أقيمت استاد محمد بن زايد، لينال جائزة رجل المباراة. وأدى النني دوراً مهماً للغاية، سواء على الصعيد الدفاعي أم الهجومي، وساهم في تسجيل فريقه لأهدافه الثلاثة عن طريق رامون ميراز في الدقيقة السادسة، وكيبانو من ركلة جزاء في الدقيقة 26، ومامادو كوليبالي في الدقيقة 64.

وكتب النني على حسابه الخاص بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي «لا يوجد بداية أفضل من الفوز بالمباراة، ومعها جائزة أفضل لاعب»، أضاف النني، «حسن استقبالكم ودعمكم وحبكم الذي وصل لي كانت حافزاً كبيراً لي والقادم أفضل، بإذن الله».

يذكر أن النني شارك مع منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة في منافسات كرة القدم بدورة ألعاب باريس، حيث قاد الفريق للحصول على المركز الرابع، للمرة الثالثة في تاريخ الكرة المصرية، والأولى منذ عام 1964.