طيران الإمارات تمدد رعايتها لكأس الاتحاد الإنجليزي حتى عام 2028



دبي (الاتحاد)



أعلنت طيران الإمارات والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تمديد اتفاقية الشراكة بينهما لمدة 4 سنوات أخرى، حيث تستمر تسمية مسابقة الكأس المحلية الأكثر شهرة في العالم «كأس طيران الإمارات الاتحاد الإنجليزي»، حتى العام 2028.

وستتواصل الشراكة بين طيران الإمارات وكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمدة أربع سنوات اعتباراً من بداية موسم 2024/2025، لتؤكد التزام طيران الإمارات بشراكتها مع المسابقة الرئيسية للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والممتدة منذ العام 2015 وأسفرت عن سنوات عديدة من التعاون الناجح.

ويتنافس في كل موسم أكثر من 700 نادٍ و10 آلاف لاعب، عبر عشرة مستويات من كرة القدم الإنجليزية في المسابقة التاريخية، والتي تتوّج بالمباراة النهائية على استاد ويمبلي. وعلى مدار موسم 2023/2024، تابع أكثر من 96 مليون شخص كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فيما استقطبت المباراة النهائية بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد أكثر من ثمانية ملايين مشاهد. كما تواصل المسابقة العالمية جاذبيتها، حيث تبث المباريات في أكثر من 200 دولة حول العالم.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «شهدت كأس طيران الإمارات الاتحاد الإنجليزي العديد من اللحظات الرياضية التي لا تُنسى على مر السنين، وأسهمت في ربط المجتمعات معاً بالبناء على قوة كرة القدم. ونحن فخورون بشراكتنا طويلة الأمد مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وبهذه البطولة المرموقة والتاريخية التي يتابعها بشغف جمهور كرة القدم في جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «من شأن تمديد هذه الشراكة أن يؤكد على التزام طيران الإمارات الراسخ في دعم كرة القدم على جميع المستويات، ونتطلع إلى ربط المزيد من المشجعين من جميع أنحاء العالم بفرقهم المفضلة، وإتاحة المجال أمامهم للاستمتاع بتجربة سحر كأس طيران الإمارات الاتحاد الإنجليزي».

وقال مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: «كانت طيران الإمارات شريكاً قيماً لكأس الاتحاد الإنجليزي منذ ما يقرب من عقد من الزمان، ونحن سعداء بتمديد هذه الشراكة مرة أخرى، بعدما شهدت تطوراً كبيراً على مر السنين، وانعكس التزامهم تجاه البطولة بشكل إيجابي على كرة القدم الإنجليزية، حيث يساعدنا انتشارهم العالمي في مشاركة سحر الكأس وقصصها الفريدة مع المشجعين في جميع أنحاء العالم، كما أن استثمارهم المستمر في كأس طيران الإمارات الاتحاد الإنجليزي يسهم في توفير التمويل لجميع مستويات كرة القدم الإنجليزية».