«دولي المواي تاي» يُشيد بنجاحات «عربية المحترفين» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الاتحاد الدولي للمواي تاي بنجاحات البطولة العربية للمحترفين «ليلة القتال» التي نظمها الاتحاد العربي للمواي تاي السبت الماضي في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة في أبوظبي وسط مشاركة 28 مقاتلاً يمثلون 14 دولة عربية.

وأكدت البطولة المكانة المتقدمة التي وصلت إليها رياضة المواي تاي عربياً في ضوء خطط الاتحاد العربي للمواي تاي برئاسة عبدالله سعيد النيادي لتطوير اللعبة ومواصلة إعداد البرامج وتنظيم المسابقات الرامية لصناعة قاعدة واسعة للعبة ومحترفين وأبطال قادرين على تمثيل بلدانهم في المحافل والبطولات العالمية.

وقال ستيفن فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي: «نعرب عن سعادتنا بتواجدنا في أبوظبي خلال منافسات البطولة العربية، إذ تابعنا مستوى رائعاً للمحترفين العرب يعكس امكاناتهم المحترفة ويؤكد قوة البطولة في أول انطلاقة لها في عالم الاحتراف العربي، كما نعرب عن سعادتنا بالمستوى التنظيمي والجماهيري والأجواء الرائعة للبطولة، ونشيد بفكرة الاتحاد العربي لتنظيم البطولة بهذا الحجم وفي هذا المكان الرائع الذي استضاف منافسات الحدث المميز».

وأضاف: «نفخر في الاتحاد الدولي بمستوى المحترفين العرب والتطور الذي تشهده اللعبة في كافة الدول العربية ويعود للجهود المميزة التي يقدمها الاتحاد العربي، كما أود أن أتقدم بالتهنئة والتبريكات لعبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد العربي بمناسبة الجهود الرائعة والنجاح المبهر للنسخة الأولى للبطولة والمستويات القوية التي قدمتها والتطور الكبير الذي نشهده في الإمارات والوطن العربي لمسيرة تقدم وازدهار المواي تاي».

وتابع: «لدينا أخبار رائعة لكافة الاتحادات العربية ونهنئهم بمناسبة إدراج المواي تاي في أجندة مسابقات دورة الألعاب الإسلامية وسنرى الجميع في الرياض عام 2025».

بدوره قال طارق محمد المهيري الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي: «نفخر بإشادة الاتحاد الدولي للمواي تاي والانطلاقة القوية لبطولة المحترفين العرب والتي جاءت لتؤكد إمكانات وقدرات نخبة المقاتلين العرب، كما تمثل البطولة ثمرة توجيهات ودعم عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد العربي وحرصه واهتمامه على تقديم المبادرات والمسابقات الداعمة لتطور رياضة المواي تاي العربي والعمل على تحقيق تطلعات وطموحات اللاعبين العرب، تمهيداً لمشاركتهم في المحافل القارية والعالمية»، «معرباً عن فخره بالمستويات التي شهدتها البطولة والتجمع العربي الرائع الذي احتضنته أبوظبي، متقدماً بالتهنئة لجميع الاتحادات العربية على نجاح الكرنفال الرياضي والتبريكات لكافة الأبطال الفائزين وعموم المشاركين، متوجهاً بالشكر والتقدير لحضور ستفين فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي لمنافسات البطولة ودعم الاتحاد لمسيرة اللعبة وتطورها في الوطن العربي والعالم».