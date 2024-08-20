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الرياضة

«القوس والسهم» يختتم معسكر طشقند

«القوس والسهم» يختتم معسكر طشقند
20 أغسطس 2024 19:00


دبي (الاتحاد)
اختتم اتحاد القوس والسهم المعسكر التدريبي الذي استمر لمدة 28 يوماً في العاصمة الأوزبكية طشقند لإعداد لاعبي منتخبي الرجال والسيدات في العاصمة الأوزبكية بمشاركة 26 لاعباً ولاعبة، وشهد إقامة تدريبات مشتركة مع المنتخب الأوزبكي، ومراحل متدرجة من الإعداد لتنفيذ خطة المدرب الكوري الجنوبي يونج شول لي، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
ونظمت بعثة المنتخب احتفالاً بمناسبة ختام المعسكر بحضور الدكتور سعيد مطر القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان، لتكريم السفارة الإماراتية، وأوتابيك إماموف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للقوس والسهم.
وتوجه عادل الحمادي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية رئيس البعثة بالشكر والتقدير إلى سعادة السفير على الجهود المبذولة خلال أيام المعسكر، وتوفير جميع المتطلبات التي كان لها أثرها الكبير والإيجابي في تحقيق المستهدفات الفنية.
كما أثنى الحمادي على جهود الاتحاد الأوزبكي وتعاونه وحرصه على نجاح المعسكر، وإقامة المنافسات والتدريبات المشتركة مع منتخبنا الوطني.
على صعيد آخر، ينظم الاتحاد اليوم ورشة تعريفية للإداريين والمدربين بالأندية لتدشين الموسم الجديد، كما سيقام معسكر إعداد للاعبي المنتخب الوطني للشباب في كوريا الجنوبية من 24 إلى 28 أغسطس الحالي استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للشباب في الصين من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبلين.


 

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