«دعوة معايشة» لـ «أبوظبي للدراجات» في سويسرا



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية عن خوض 4 من دراجيه لبرنامج معايشة في مقر الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية بسويسرا، بدعوة رسمية من الاتحاد الدولي، ويشارك في البرنامج الذي انطلق الأسبوع الماضي، ويستمر حتى 13 سبتمبر المقبل، كل من الدراجين سهيل الخزرجي، وخالد النعيمي، وحمد المحيربي، وحارب المرزوقي، ويتضمن البرنامج عدداً من الحصص التدريبية والتثقيفية للدراجين، في حضور لاعبين من أبرز الأندية والفرق العالمية.

وأكد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، أن خوض لاعبي النادي لهذا البرنامج يأتي في اطار التعاون المستمر مع الاتحاد الدولي، والحرص على توفير أفضل البرامج للاعبين، وأشار إلى أن النادي مستمر في دعم لاعبيه، وتطوير مواهبهم للوصول بهم إلى أبعد نقطة، لتجهيزهم للمشاركة في مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية.

من جانبه أكد سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن خضوع لاعبي «أبوظبي للدراجات» لمعايشة في مقر الاتحاد الدولي للدراجات خطوة مهمة في طريق الارتقاء بالمستوى، من خلال الاحتكاك بالدراجين العالميين، والوقوف على أفضل طرق الإعداد الحديثة.

وقال العريفي: «الخطوة الجديدة تُحسب لإدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، التي تعمل بجهد كبير في سبيل الارتقاء بالمستوى الفني للدراجين، في ظل الاهتمام الكبير برياضة الدراجات الهوائية في أبوظبي، التي أصبحت عاصمة عالمية للعبة».