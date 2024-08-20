«طاقة» راعياً لبعثة «الإمارات البارالمبية»



مراد المصري (أبوظبي)

أعلنت اللجنة البارالمبية الإماراتية أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، ستكون الراعي الرسمي لبعثة الإمارات في منافسات النسخة الـ 17 من دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، التي ستقام من 28 أغسطس الحالي إلى 8 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك في اللقاء الإعلامي المفتوح الذي أقيم اليوم في أبوظبي، بحضور محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، رئيس البعثة، وجاريث وين رئيس الاتصال المؤسسي في «طاقة»، وفريدريك فلورين، سفير السويد لدى الدولة، وطلال الهاشمي عضو اللجنة البارالمبية، وعدد من رياضيي البعثة المشاركة في الألعاب المقبلة الذين قاموا بالتعريف عن أنفسهم والحديث عن طموحاتهم ومسيرتهم الرياضية.

وثمن الهاملي، رعاية «طاقة» الذي يترجم المسؤولية الاجتماعية بأبهى صورها من خلال مساندة بعثة الألعاب البارالمبية، وقال: «نتمنى للمشاركين التوفيق في الألعاب المقبلة، بالطبع نتمنى أن يحققوا الميداليات، إلا أننا فخورون بهم مهما كانت النتائج، ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي بحد ذاتها تؤكد الجهود الكبيرة التي بذلوها من أجل التواجد في هذا التجمع الدولي الأكبر في عالم الرياضة».

وعبر الهاملي عن تطلعه أن تقدم البعثة المشاركة صورة ناصعة تترجم دعم القيادة الرشيدة لهذه الفئة المجتمعية المهمة، وسط تواجد ألعاب لأول مرة، إلى جانب الطموحات الكبيرة في ألعاب أخرى ومنها الرماية وألعاب القوى.

وتغادر الدفعة الأولى من البعثة الإماراتية إلى باريس، وتضم لاعبي ولاعبات رياضات ألعاب القوى والدراجات، على أن يتوجه بعد ذلك أعضاء لعبة الرماية يوم الجمعة المقبل، ثم الجودو في الثاني من سبتمبر المقبل، إذ تمت مراعاة مواعيد مشاركة كل رياضة في المنافسات لتحديد موعد الوصول وفق خطة التحضيرات الطموحة للتواجد بقوة في قلب الحدث.



13 لاعباً

تشارك رياضة الإمارات بـ13 لاعباً ولاعبة في 4 رياضات، وهي الرماية، وألعاب القوى، والدراجات، والجودو، وتضم قائمة البعثة 5 لاعبين في الرماية، هم: عبدالله العرياني، وسيف النعيمي، وعبيد الدهماني، وعائشة المهيري، وعائشة الشامسي، و6 لاعبين في ألعاب القوى، هم: محمد الحمادي، ومحمد عثمان، ومحمد الكعبي، ومريم الزيودي، ونورة الكتبي، وذكره الكعبي، إضافة إلى أحمد البدواوي في الدراجات، ومريم الظنحاني في الجودو.