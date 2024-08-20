طلبة أبوظبي.. بحارة المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم نادي أبوظبي للرياضات البحرية فعاليات برنامج «نوخذة أبوظبي الصيفي»، الذي انطلق 6 يوليو الماضي، بمشاركة أكثر من 232 بحاراً طوال فترة البرنامج.

ونظم النادي البرنامج بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي على مدار 40 يوماً في مناطق «كاسر الأمواج» بأبوظبي، ومدينة المرفأ وجزيرة دلما التي احتضنت المنافسات للمرة الأولى.

وتضمن البرنامج الشامل، الذي خضع له الطلبة بمشاركة مدربين من أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، تعلم المهارات البحرية وتدريبات للبحارة على كيفية الإبحار بالقوارب الشراعية بشكل نظري وعملي، بالإضافة إلى تعلم مهارات إتقان الإبحار الشراعي وقراءة سرعة الرياح، وكيفية التعامل مع المحامل والقوارب الشراعية.