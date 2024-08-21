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الرياضة

فودين يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

فودين يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
21 أغسطس 2024 09:26

 
لندن (د ب أ)
فاز فيل فودين نجم فريق مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالموسم الماضي 2024/2025 وفاز فودين بالجائزة خلال النسخة 51 من حفل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية الذي أقيم مساء امس.
كما اختير كول بالمر لاعب فريق تشيلسي ليكون أفضل لاعب شاب في الموسم الماضي. كما تم الإعلان عن التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا في حفل الرابطة الإنجليزية وفقا لاستفتاء اللاعبين، ويضم التشكيل المثالي كل من دافيد رايا حارس مرمى أرسنال وزملائه الأربعة ويليام ساليبا وجابرييل ماجالايس ثنائي الدفاع، مارتن أوديجارد وديكلان رايس ثنائي الوسط. ويتواجد أيضا فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وكايل ووكر ظهير أيمن مانشستر سيتي وزملائه الثلاثة في الفريق رودري وإرلينج هالاند وفيل فودين إضافة إلى أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.

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