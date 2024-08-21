إقالة مدرب دينامو بوخارست بعد 5 تعادلات في 3 أشهر!!



بوخارست (د ب أ)

أعلن نادي رابيد بوخارست الروماني إقالة مدربه نيل لينون بعد ست مباريات فقط أشرف خلالها على الفريق، وجرى تعيين لينون 53/ عاماً/ لاعب وسط منتخب ايرلندا الشمالية سابقاً، في منصب المدير الفني لدينامو بوخارست في مايو الماضي، بعد أن سبق له تدريب سيلتك وهيبرنيان الاسكتلنديين.

وتحت قيادة لينون تعادل دينامو بوخارست في خمس مباريات مقابل هزيمة واحدة، ليتراجع إلى المركز الثاني عشر من أصل 16 فريقاً بالدوري الروماني. كما قرر دينامو بوخارست الاستغناء عن الجهاز الفني المكون من ايان برونسكيل وأندرو ليديل وكيرياكوس تيليفانتوس. وكان لينون عاد إلى ايرلندا الشمالية في وقت سابق من الشهر الجاري، عقب وفاة والدته.



