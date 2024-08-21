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الرياضة

ويليامز في برشلونة.. موعدنا السبت

ويليامز في برشلونة.. موعدنا السبت
21 أغسطس 2024 11:45


مراد المصري (أبوظبي)
سيتواجد نيكو ويليامز نجم منتخب إسبانيا في مدينة برشلونة يوم السبت المقبل، ليس من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني، كما تم الترويج له طوال الصيف الحالي، وإنما لارتداء القميص رقم 10، وقيادة فريقه أتلتيك بلباو في المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.
أدرك ويليامز أن برشلونة يعاني مشاكل اقتصادية تحتاج إلى الحلول، وهو ما جعل الإدارة تقرر مغادرة الألماني إلكاي جوندوجان لفسح المجال في قائمة رواتب اللاعبين، وفق لوائح اللاعب المالي النظيف، ما جعل الإسباني الذي تألق في يورو 2024، يوافق على مواصلة مسيرته في الوقت الحالي مع الفريق الباسكي، باعتباره لاعباً رئيساً لمستقبل النادي، ورغم ذلك فإن جميع الأضواء ستكون مسلطة عليه عندما يدخل الملعب الأولمبي لمواجهة برشلونة في لقاء سيكون غريباً بعض الشيء في ضوء الربط الكبير باسمه مع هذا الفريق، خلال الفترة الماضية.
وكان ويليامز سبباً في إقصاء برشلونة من مسابقة كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، عندما تألق، وسجل هدفاً وصنع آخر في الفوز على منافسه في ملعب سان ماميس، إلا أنه لا يزال يبحث عن وضع بصمته في الملعب الأولمبي في برشلونة.
ويعد برشلونة وأتلتيك كلوب اثنين من الأندية الثلاثة الوحيدة التي شاركت، إلى جانب ريال مدريد، في جميع مواسم «الليجا» الـ 94 لحد الآن، ولم تعرف أبداً الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. فيما يعتبر فوز أتلتيك بلباو على برشلونة 12-1 في يناير من عام 1931، أكبر فارق انتصار في تاريخ المسابقة.

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