«السماوي» يكمل عقد الأجانب بـ «لاسامبا»



مراد المصري (أبوظبي)

أكمل بني ياس عقد لاعبيه الأجانب للموسم الجديد، بعد إعلان التعاقد رسمياً مع الكونجولي أرنود لاسامبا، وذلك قبل ضربة بداية دوري أدنوك للمحترفين، ويلتقي «السماوي» مع الجزيرة يوم السبت المقبل في الجولة الأولى.

وسينضم لاسامبا في قائمة اللاعبين الأجانب، إلى كل من: الأرجنتيني خوان باوزا، الصربي لازار ماركوفيتش، الروماني أندريه بوركا، والفرنسي يوسف نياكاتيه.

ويعتبر لاساميا من لاعبي خط الوسط المميزين، وهو القادم من صفوف ألانياسيور التركي، بعدما ولد ونشأ في فرنسا، حيث لعب في صفوف أندية هناك، منها نانسي ونيس، إلى جانب لعبه في صفوف منتخبات فئات الناشئين والشباب الفرنسية، قبل الدفاع عن ألوان بلده الأم، جمهورية الكونجو.

ولعب صاحب الـ 27 عاماً، مباراتين دوليتين، إلى جانب اعتباره من اللاعبين الذين حجوزا مقعدهم في التشكيلة الأساسية في الأندية التي دافع عن ألوانها.

ودخل بني ياس أجواء التحضيرات للقاء «الديربي» ضد الجزيرة، بقيادة المدرب جواو بيدرو، حيث يسعى البرتغالي للحفاظ على نسق الأداء التصاعدي، والاستفادة من حالة الزخم الهجومي بعد تسجيل أربعة أهداف ضد دبا الحصن في لقاء كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والعمل على علاج نقاط الخلل الدفاعية بعدما استقبل الفريق هدفين في بداية اللقاء، إلا أن ترابط الخطوط أصبح أفضل مع مرور دقائق اللعب لاحقاً، مما يرفع المعنويات من أجل الخروج بنتيجة إيجابية في بداية مشوار الدوري.