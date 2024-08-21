الخميس 22 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«السماوي» يكمل عقد الأجانب بـ «لاسامبا»

«السماوي» يكمل عقد الأجانب بـ «لاسامبا»
21 أغسطس 2024 13:30


مراد المصري (أبوظبي)
أكمل بني ياس عقد لاعبيه الأجانب للموسم الجديد، بعد إعلان التعاقد رسمياً مع الكونجولي أرنود لاسامبا، وذلك قبل ضربة بداية دوري أدنوك للمحترفين، ويلتقي «السماوي» مع الجزيرة يوم السبت المقبل في الجولة الأولى.
وسينضم لاسامبا في قائمة اللاعبين الأجانب، إلى كل من: الأرجنتيني خوان باوزا، الصربي لازار ماركوفيتش، الروماني أندريه بوركا، والفرنسي يوسف نياكاتيه.
ويعتبر لاساميا من لاعبي خط الوسط المميزين، وهو القادم من صفوف ألانياسيور التركي، بعدما ولد ونشأ في فرنسا، حيث لعب في صفوف أندية هناك، منها نانسي ونيس، إلى جانب لعبه في صفوف منتخبات فئات الناشئين والشباب الفرنسية، قبل الدفاع عن ألوان بلده الأم، جمهورية الكونجو.
ولعب صاحب الـ 27 عاماً، مباراتين دوليتين، إلى جانب اعتباره من اللاعبين الذين حجوزا مقعدهم في التشكيلة الأساسية في الأندية التي دافع عن ألوانها.
ودخل بني ياس أجواء التحضيرات للقاء «الديربي» ضد الجزيرة، بقيادة المدرب جواو بيدرو، حيث يسعى البرتغالي للحفاظ على نسق الأداء التصاعدي، والاستفادة من حالة الزخم الهجومي بعد تسجيل أربعة أهداف ضد دبا الحصن في لقاء كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والعمل على علاج نقاط الخلل الدفاعية بعدما استقبل الفريق هدفين في بداية اللقاء، إلا أن ترابط الخطوط أصبح أفضل مع مرور دقائق اللعب لاحقاً، مما يرفع المعنويات من أجل الخروج بنتيجة إيجابية في بداية مشوار الدوري.

أخبار ذات صلة
مزاد لبيع نسخة طبق الأصل من جوائز «رابطة المحترفين»
كلباء يتأهب للمشاركة «الأفضل» في الموسم
بني ياس
دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
دورينا
آخر الأخبار
مقتل 17 شخصاً في انفجار بمصنع جنوبي الهند
الأخبار العالمية
مقتل 17 شخصاً في انفجار بمصنع جنوبي الهند
اليوم 11:28
سان جيرمان يظهر في «حديقة الأمراء»
الرياضة
سان جيرمان يظهر في «حديقة الأمراء»
اليوم 11:28
برشلونة يستدرج بلباو بحثاً عن «السادسة» في «الليجا»
الرياضة
برشلونة يستدرج بلباو بحثاً عن «السادسة» في «الليجا»
اليوم 11:10
تعديل توقيت وملاعب مباريات «أبوظبي للسيدات» في «الآسيوية»
الرياضة
تعديل توقيت وملاعب مباريات «أبوظبي للسيدات» في «الآسيوية»
اليوم 11:08
أسعار النفط
اقتصاد
النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب
اليوم 10:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©