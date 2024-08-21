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الرياضة

الوحدة يحفز جماهيره لحضور مواجهة عجمان

الوحدة يحفز جماهيره لحضور مواجهة عجمان
21 أغسطس 2024 14:00

مصطفى الديب (أبوظبي)

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أعلن الوحدة مجموعة من الجوائز القيمة للجماهير التي سوف تحضر مواجهة عجمان في انطلاقة مشوار الفريق في دوري أدنوك للمحترفين غداً الجمعة على استاد آل نهيان «معقل العنابي» بالعاصمة أبوظبي، وأكد العنابي في حسابه الرسمي أن المباراة سوف تشهد سحوبات على عدد من الجوائز المقدمة من طيران العربية وفندق جراند ميلينيوم الوحدة، فضلاً عن مجموعة أخرى مقدمة من متجر النادي تحمل شعار الوحدة.
وطالب الوحدة جماهيره بالحضور بقوة خلف الفريق في انطلاقة الدوري بهدف تحفيز اللاعبين على الفوز في ضربة بداية البطولة.
كما أعلن النادي عن اقتراب طرح التذاكر الموسمية لجماهير النادي التي اعتادت الوقوف خلف الفريق بكل قوة في مختلف المناسبات.
على جانب آخر، واصل الفريق تدريباته الاستعدادية لمواجهة عجمان تحت قيادة روني ديلا المدير الفني للفريق، وتم التركيز على النواحي الفنية بشكل كبير لا سيما وأن الفريق استعد بدنياً خلال الفترة الماضية بشكل قوي، وخاض الفريق مواجهة ودية أخيرة قبل انطلاق الدوري أمام جلف اف سي انتهت بفوز العنابي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وقبلها بأيام واجه الجزيرة في ودية كانت قوية للغاية انتهت بفوز الوحدة بهدفين دون رد.
وظهر لاعبو الفريق بشكل جيد خلال المباراتين اللتين أقيمتا في العاصمة أبوظبي، عقب العودة من معسكر صربيا الذي استمر ثلاثة أسابيع متواصلة، حرص فيها المدير الفني على تجهيز اللاعبين بنياً وفنياً، وخاض الفريق خلاله خمس وديات كانت قوية ومثيرة أيضاً.
وكان المدير الفني قد خصص المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس «الأربعاء» في مقر النادي بالشهامة للحديث عن آخر استعدادات اللاعبين لمواجهة عجمان التي تعد مواجهة صعبة كون أن عجمان يقدم مستويات قوية منذ سنوات. 

فريق الوحدة
أصحاب السعادة
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
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