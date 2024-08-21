الحمرية يستضيف كأس الشارقة للجوجيتسو



الشارقة (الاتحاد)



ينظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بطولة «كأس الشارقة للجوجيتسو» (من دون بدلة) برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وإشراف اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية، وتقام فعاليات البطولة يومي الجمعة والسبت، بالتعاون مع نادي الحمرية (مستضيف البطولة)، وخصص اليوم الاول لمنافسات الفئات العمرية (4-12) سنة، بينما سيشهد اليوم الثاني منافسات الفئات العمرية 13 سنة للأعمار المفتوحة.

بدوره، قال أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، إن تنظيم البطولة يأتي انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية للنادي بنشر ثقافة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس في الشارقة ومنها رياضة الجوجيستو، ولمنح فرصة جديدة للاعبين لمزيد من الاحتكاك الفني والاستعداد للبطولات المقبلة، وفقاً لأجندة اتحاد الجوجيتسو، مثمناً دعم مجلس الشارقة الرياضي، وتعاون نادي الحمرية في استضافة البطولة والجهود الكبيرة التي يبذلها لأجل إخراجها بشكل مميز.

وفي السياق نفسه، رحب حميد حسن الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، باسرة الجوجيتسو الإماراتية من خلال استضافة البطولة، مؤكداً أنه لن يتم ادخار أي جهود ممكنة لإنجاح البطولة، خصوصاً أن النادي يشهد نقلة نوعية بممارسة رياضة الجوجيتسو في صفوفه، وأ ن البطولة ستساهم بشكل فاعل بتشر ثقافة ممارستها.