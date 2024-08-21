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الرياضة

جوندوجان يعود إلى مانشستر سيتي من برشلونة

جوندوجان يعود إلى مانشستر سيتي من برشلونة
21 أغسطس 2024 14:37

مانشستر (أ ف ب)
توصّل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى اتفاق مع لاعب الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان للعودة إلى صفوف النادي بعد موسم واحد قضاه في برشلونة الإسباني، وفقاً لتقارير صحفية، وسيوقّع جوندوجان (33 عاماً) عقداً مع سيتي لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم ثان، ضمن صفقة انتقال حر، بحسب موقع «ذي أثلتيك».
وسيتخلّى الألماني الذي أعلن الثلاثاء اعتزاله الدولي، عن رواتب العامين المتبقيين مع برشلونة بهدف تسهيل هذه الخطوة، علماً أن السنة الثالثة في عقده فُعّلت الموسم الماضي عندما شارك في أكثر من 60% من مباريات الفريق، بحسب المصدر.
وانضم جوندوجان إلى برشلونة في الصيف الماضي، حيث لعب 36 مباراة ضمن مختلف المسابقات، لكن أُبلغ أنه ليس ضمن خطط المدرب الجديد مواطنه هانزي فليك، بديل تشافي هيرنانديس.
وأشار موقع «ذي أثلتيك» إلى أن اللاعب تواصل مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأن الأخير أعطى الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، وارتدى جوندوجان قميص سيتي في 188 مباراة، مساهما بتحقيق لقب الدوري خمس مرات، إلى جانب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.
ولم يتعاقد سيتي الذي بدأ موسمه في الدوري بالفوز على مضيفه تشلسي 2-0، سوى مع البرازيلي سافينيو، في حين انتقل المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.
وأشار جوندوجان الثلاثاء في قراره الاعتزال الدولي إلى شعوره «ببعض الإرهاق»، مضيفاً: «بعد أسابيع من التفكير، توصّلت إلى قناعة بأن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني». 

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