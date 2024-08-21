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الرياضة

هذا اللاعب غير مرغوب فيه بسان جيرمان!!

هذا اللاعب غير مرغوب فيه بسان جيرمان!!
21 أغسطس 2024 15:13


أنور إبراهيم (القاهرة) 

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بعد أن كان الدولي البرتغالي دانيلو بيريرا، متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي، أساسياً لأكثر من ثلاث سنوات، أصبح الآن غير مرغوب في وجوده ومطالباً بالرحيل هذا الصيف، يأمل سان جيرمان في بيع دانيلو الذي ينتهي عقده بعد عام، هذا الصيف، حتى لا يضطر إلى التخلي عنه مجاناً الصيف القادم. إذ إن دانيلو لم يعد يدخل في خطط وحسابات الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الذي طالب برحيله لعدم حاجته إليه، خاصة بعد وصول جواو نيفيز وويليان باشو اللذين يدعمان خط الوسط.
وتلقى دانيلو الكثيرمن العروض في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أندية تركية، بينها فناربخشة الذي يدربه مواطنه جوزيه مورينيو، كما أنه مطلوب في بورتو ناديه السابق.
ويطلب سان جيرمان 10 ملايين يورو مقابل الاستغناء عن خدمات دانيلو، غير أن بورتو يرى هذا المبلغ كبيراً.
وذكرت صحيفة أبولا البرتغالية أن الأندية السعودية على استعداد لدفع هذا المبلغ الذي يطلبه سان جيرمان، إذ إن اتحاد جدة الذي يلعب له النجمان الفرنسيان كريم بنزيمة ونجولو كانتي، يوافق على دفع الـ 10ملايين يورو التي يريدها «الباريسي». وتبقى معرفة ما إذا كان اللاعب على استعداد لخوض تجربة اللعب في الدوري السعودي من عدمه. 

باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
فناربخشة
مورينيو
اتحاد جدة
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